València y Lisboa tejen la alianza mediterráneo-atlántica

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha reunido hoy con el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas en el Ayuntamiento de la capital portuguesa con quien ha acordado un Memorando de colaboración entre las dos ciudades para estrechar relaciones económicas y en materia de innovación, seguridad urbana y resilencia, e infraestructuras logísticas, turismo sostenible, y cultura.

Los dos alcaldes han coincidido en posicionar la innovación como eje de las políticas de las administraciones: “Este encuentro es el principio de un marco de colaboración entre las dos ciudades y que nos va a permitir intercambiar experiencias y casos de éxito en retos comunes como la innovación, el desarrollo urbano o la seguridad y resiliencia de las ciudades”.

María José Catalá le ha trasladado a Carlos Moedas que València es sede de uno de los ecosistemas de emprendimiento tecnológico más emergentes, encontrándose el Top 100 mundial, y que el Ayuntamiento ha puesto en marcha iniciativas pioneras en las que puede desarrollarse una colaboración con las incubadoras, aceleradoras y centros de innovación de ambas ciudades.

Entre ellas, ha destacado la estrategia Valencia Innovacion Capital, la ordenanza de Sandbox València como una de las más avanzadas de Europa y que permite testear a los innovadores en un escenario real sus proyectos; y el enclave tecnológico de la Marina, que incluye incentivos fiscales a empresas de innovación tecnológica que quieran instalarse en este hub de innovación y emprendimiento.

Contactos entre las ciudades

En este sentido, el Ayuntamiento de València, va a trabajar a través de Valencia Innovation Capital con Unicorn Factory Lisboa, fomentando el contacto entre los ecosistemas de ambas ciudades y entre incubadoras, aceleradoras y centros de innovación. En este sentido, Valencia pondrá a disposición de Lisboa el conocimiento y experiencia en materia de Sandbox Urbano y se fomentará la cooperación en inteligencia artificial, movilidad sostenible, salud digital y transformación de la administración pública.

Por su parte el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ha afirmado que “València y Lisboa quieren tener un futuro en común fuerte y conectado con la innovación y con la cultura. Actualmente la innovación es una de las mejores maneras de empleo por lo que debemos estrechar la relación entre nuestras ciudades y sus sistemas innovadores ya que es una de las mejores formas de fortalecer las economías de nuestros países”.

Asimismo el alcalde ha destacado los vínculos que unen a ambas ciudades a través de San Vicente Mártir, lo que sirve como punto de partida para aumentar los vínculos culturales entre ambos.

Autovía ferroviaria

Por otra parte, los alcaldes han coincidido en fortalecer la alianza mediterránea-atlántica y, en este sentido, se ha apostado por defender la expansión de la autovia ferroviaria que une el Puerto de València con Madrid hasta Lisboa generando un espacio de oportunidades, de desarrollo económico y empleo para las dos ciudades.

“València es un puerto estratégico en el Mediterráneo, que une los principales puertos mediterraneos con Madrid, y conectar esta autovía ferroviaria hasta Lisboa puede suponer un salto cualitativo en las relaciones comerciales y económicas, generando riqueza y puestos de trabajo para los dos ciudades”, ha señalado la alcaldesa, quien ha subrayado que “esta expansión reforzaría la posición estratégica de València y Lisboa”.

“Esta alianza con Lisboa refuerza la posición de influencia y liderazgo que está adquiriendo València en el contexto europeo y mediterráneo” ha subrayado la alcaldesa.

Asimismo, los dos alcaldes han abordado otros temas de interés como la seguridad y resilencia urbana para el desarrollo de ciudades más seguras frente a emergencias climáticas, y el desarrollo de un turismo urbano y sostenible que promueva un turismo de calidad donde se priorioza al vecino.

Encuentro empresarial con la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española

Durante el viaje oficial a Lisboa, la alcaldesa, junto a la concejal de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, Paula Llobet, también ha mantenido un encuentro empresarial con la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española, presidido por Berta Dias Da Cunha. Al encuentro también ha asistido el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morarta y el CEO Startup Valencia, Nacho Mas, y representantes de las startups que participan en la WEB SUMMIT LISBOA 2025.

En el encuentro , la alcadesa de València ha defendido el potencia de la ciudad en materia de innovación y generación de oportunidades: “Durante estos dos años, 53 empresas han apostado por venir a valencia, con una inversión conjunta de más de 310 millones de euros y 2.600 nuevos empleos cualificados”

“Somos una ciudad fuerte, que cree en la colaboración público-privada, que ofrece seguridad jurídica y es un gran momento para invertir en nuestra ciudad y generar puestos de trabajo para los vecinos de Valencia”, ha afirmado ante los empresarios.