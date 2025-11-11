El árbol de Navidad llega a la plaza del Ayuntamiento de València

Comienza el montaje del árbol de Navidad de la plaza del Ayuntamiento, el epicentro de las fiestas navideñas en València donde también se han instalado ya las luces y adornos que animarán las próximas fiestas. Cada año se adelanta la colocación del abeto navideño. Las piezas de la estructura, que este año tendrá 25 metros de altura y novedades en su decoración, ya han empezado a llegar a la plaza. El montaje finalizarán el próximo viernes, día 14. "Volveremos a disfrutar de un árbol de Navidad de 25 metros de altura, cinco metros más que hace dos años, con apariencia natural y una novedosa decoración navideña, con estrellas luminosas y nuevos motivos ornamentales”, señalaba este lunes la concejala de Servicios Centrales del Ayuntamiento de València, Julia Climent.

La decoración de la plaza del Ajuntamiento, como viene informando Levante-EMV, constará de ornamentación en los ejemplares de árboles que rodearán el espacio central y el marco de alrededor: se instalarán elementos luminosos tridimensionales (guirnaldas tipo copa) para destacar el conjunto y, además, se adecuará una nueva decoración en la fachada de la Casa Consistorial. Además, la plaza lucirá siete ‘estrellas manta’ en la parte más próxima a la calle de Sant Vicent Màrtir.

Asimismo, otros 26 árboles de Navidad, también de apariencia natural, y de una altura de 6 metros, se ubicarán en las diferentes Juntas Municipales de Distrito, además de en las pedanías de La Torre, Castellar-l’Oliveral y el Forn d’Alcedo. Y a ellos se sumarán otros 18 árboles luminosos en el resto de pedanías que, junto con el árbol de la plaza de l’Ajuntament hacen un total de 45 árboles de Navidad que irradiarán el ambiente navideño por toda la ciudad, apuntan fuentes municipales.