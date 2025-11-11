Catalá ofrece "máxima colaboración" al candidato Pérez Llorca

El nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como candidato a presidir la Generalitat ha cogido a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, de viaje institucional en Lisboa, ciudad con la que València busca reforzar vínculos. Desde allí la alcaldesa hacía a primera hora de la mañana unas declaraciones en las que avanzaba que la decisión sobre el relevo en la presidencia de la Generalitat iba a ser "rápida y se iba a hacer bien" y se haría "pensando en los valencianos", ha dicho la alcaldesa, quien ha valorado al mismo tiempo que Alberto Núñez Feijóo "esté hablando con todos nosotros para saber nuestra opinión". "Estoy muy agradecida con mi presidente por esta ronda de consultas con el territorio para que no nos precipitemos ni improvisemos".

Catalá se pronunciaba asi unas horas antes de conocerse que el designado por Alberto Núñez Feijóo sería, como se venía barajando, era Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat y mano derecha de Carlos Mazón. Decisión que ahora tendrá que recibir el apoyo parlamentario de Vox. Tras desvelarse, después de varios días de impás, el nombre del candidato propuesto por Génova, la alcaldesa ha ofrecido "máxima colaboración con la Generalitat y su presidente para seguir trabajando en la reconstrucción de nuestro territorio y seguir defendiendo los intereses de los valencianos".

Feijóo "sabe que es importante que esté ahora en València"

Catalá ha vuelto a insistir en Lisboa sobre las quinielas que la señalan a ella como presidenciable cara a 2027 que su prioridad ahora es València. "Llevo dos años trabajando en la ciudad y tengo un proyecto ilusionante por el que trabajar, quiero ver florecer los resultados", ha expuesto. "Es mi prioridad y mi proyecto político". Sobre la posibilidad de que Feijóo se lo pidiera, Catalá ha destacado que "mi presidente sabe y, hablamos bastante, que es importante que yo esté ahora en València". Catalá deslizado además que le gustaría repetir como alcaldesa. "Un mandato es poco para un alcalde", ha asegurado, a preguntas de los medios. "No se puede hacer todo lo que desarías porque tienes muchos proyectos heredados que tienes que desarrollar y quieres analizar bien para incorporar a tu estrategia". "El segundo mandato es el que más disfrutas, siempre". "Estoy volcada con la ciudad y desde ahí puedo contribuir y ayudar".