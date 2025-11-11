El PP se queda solo en la negociación sobre la Zona de Bajas Emisiones de València

Al Partido Popular se le agota el tiempo… y los interlocutores. La negociación sobre la Zona de Bajas Emisiones para intentar evitar la pérdida de hasta 135 millones acaba de romperse por el lado de Compromís. La portavoz de la formación, Papi Robles, ha explicado que el gobierno municipal ha rechazado en la Comisión de Patrimonio una moción que planteaba tres acuerdos sobre la calle Colón, la mejora del transporte público y la protección de los BIC en el centro histórico, algo que los valencianistas habían impuesto como condición 'sine qua non’ para sentarse a buscar un acuerdo.

“En teoría, el Partido Popular se había acercado a Compromís con la voluntad de dialogar sobre la ZBE. Nos sorprendió, porque ellos mismos nos habían vetado. Y, llegado este punto, el primer paso que debía dar el PP era muy sencillo: aprobar hoy en la Comisión de Patrimonio una moción nuestra orientada a reducir la contaminación en València. Pero ni eso han hecho”, ha lamentado Robles.

Según Robles, “Catalá necesitaba excusarse ante la opinión pública y fingir que dialogaba con todos, pero la realidad es otra: la responsabilidad de que València no avance hacia una ciudad más saludable es suya”. “Además, por su irresponsabilidad, PP y Vox pueden hacer perder hasta 135 millones de euros en fondos europeos por no implantar la ZBE dentro de los plazos establecidos. Es un despropósito absoluto”, ha subrayado.

La moción de Compromís también pedía la dimisión del concejal Jesús Carbonell, “incapaz de sacar adelante ninguna negociación”, ha opinado Giuseppe Grezzi. Los valencianistas estaban dispuestos a retirar este punto concreto de la moción, pero el Partido Popular ha rechazado debatirlo y tampoco ha propuesto una alternativa: directamente ha votado en contra, rompiendo así cualquier posibilidad de negociación con el plazo muy cerca de expirar.

El portazo a Compromís llega después de que el PSPV haya enfriado cualquier posibilidad de acuerdo con Carbonell. Tal como publicó Levante-EMV, los socialistas piden incluir en las conversaciones el Corredor Verde, un proyecto que cuenta con el respaldo de más de 50.000 firmas y buena parte de las asociaciones vecinales. Para el PSPV el apoyo al acceso verde desde el sur es tan importante como la ZBE para reducir la contaminación de la ciudad, pero el gobierno de Catalá se niega a “mezclar churras con merinas”, es decir, no está abierto a hablar de otras cuestiones no directamente relacionadas con la ordenanza diseñada para restringir el acceso a los coches contaminantes.

A la falta de entendimiento con la oposición se suma la posición inamovible de Vox. Cabe recordar que el origen de esta crisis, que podría costarle al ayuntamiento una suma equivalente a una décima parte de su presupuesto, está en la votación en contra de los voxistas durante el último trámite plenario. Hasta finales de octubre Gosálbez había respaldado la ordenanza de sus socios, pero la dirección nacional impuso el volantazo –mientras hablaban de “fanatismo climático”– y Carbonell se vio forzado a buscar diálogo fuera de su gobierno.