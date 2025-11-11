Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València

Revuelo en las redes por el "abandono" en un solar de Alfafar de los más de 150 grandes maceteros con oliveras plantadas que había en la plaza del Ayuntamiento y que se retiraron la semana pasada para sustituirlos por unos nuevos. Fue el grupo municipal de Compromís el que denunció este fin de semana que los maceteros que el anterior gobierno progresista instaló para la peatonalización provisional de la plaza y que el nuevo de PP y Vox ha decidio retirar y reutilizar en refugios para gatos y solares destinado a aparcamiento, se habían amontonado y abandonado en un solar del vecino municipio de l'Horta Sud de Alfafar, en el límite con Sedaví. Son muchos los particulares que se han interesado por los árboles proponiendo que se lleven a los pueblos de la dana, al municipio de Bejis, que sufrió un devastador incendio en 2022, y a colegios para sombrear los patios.

El Ayuntamiento de Catarroja, goberando por socialistas y Compromís, ha sido el primer municipio que pedirá la cesión del arbolado formalmente. El vicealcalde de este municipio de l'Horta Sud, que perdió más de 700 árboles con la dana del 29-O, José Antonio Cuberos, presentará una instancia para solicitarlo. Cubero acaba de ser nombrado en el cargo y esta será su primera acción. El ayuntamiento de Catarroja pedirá todos los olivos que sea posible ceder al "cap i casal". "Pediremos todas las oliveras que puedan cedernos y esten en buen estado", apuntan fuentes municipales. "Cuando vimos que los olivos de la plaza del Ayuntamiento habían sido retirados no dábamos crédito, así que después de hablar con la concejalía de parques y jardines, hemos decidido presentar una instancia al Ayuntamiento de Valencia para que que las oliveras que estan en buen estado puedan venir a Catarroja y formar parte de nuestra infraestructura verde".

"Salvem les oliveres"

Las imágenes de cientos de maceteros verdes y blancos con sus correspondientes árboles amontonados en un solar, sin aparentemente vigilancia, ha generado reacciones de todo en las redes. "Los maceteros me dan igual, pero los olivos son más necesarios para las zonas que se quemaron en el incendio del Bejis, que no nos quedó absolutamente nada". "Esos olivos que ya están crecidos, serían muy necesarios trasplantarlos aquí, a esta zona a los pueblos devastados que nos hemos quedado sin nada", apunta uno de los comentarios al vídeo difundido por Compromís donde se hace el llamamiento "salvem les oliveres". Otro comentario apunta que "los olivos serían muy bien recibidos en los colegios donde la falta de sombra es cada vez un mayor problema".

"Estaría muy bien que los maceteros se llevarán a la zona devastada por la dana, en lugares donde se pueden hacer jardines donde se puedan decorar caminos y plantar otro tipo de árbol que crezca más rápido y que haga sombra". "También podrían ponerlos en colegios con flores para que vuelvan a tener vida en sus colegios y esas calles de todos los pueblos afectados que son muchos muchísimos".

"Que se los den a Catarroja porque los patios de los barracones no tienen sombra para los alumnos", concreta otro comentario. El IES Berenguer Dalmau de Catarroja es uno de los centros de la zona dana cuyos alumnos están en barracones. También en el municipio de Alfafar, donde están depositados los maceteros, hay varios colegios en módulos prefabricados, en concreto, el Ausiàs March y Luis Vives de Masanassa y el CEIP Orba, en Alfafar.

"Que las regalen a los pueblos afectados y los planten en las rotondas o en los parques, que se ha demostrado que los árboles salvan más vidas que ellos", añade otro comentario.

"Los árboles se están cuidando", afirma el ayuntamiento

El interés por los olivos llega más lejos: del Alto Palancia, en concreto, de Bejís, cuyo término sufrió en 2022 un devastador incendio. Tras el desastre "no nos quedó absolutamente nada, muchos almendros y olivos que desaparecieron y que tardarán muchos años en volver a crecer". "Hay suficientes como para compartir", apunta el mismo comentario. "Mejor que estar abandonados estarían en esos lugares", al tiempo que hace un apunte estético: "Los maceteros no son feos para nada". "Que no los traigan a los que los hemos pedido por favor que para eso nos hemos pagado todos los valencianos".

También hay opiones que advierten que los maceteros llevan allí poco tiempo y apuntan a la posibilidad de que se vayan a transplantar "¿Cómo sabéis que se van a secar y no van a ser trasladadas a un vivero?"

"Cambian los maceteros por otros grises pero igual de 'feos'". "Con 200 euros de pintura todos pintados de gris y nos ahorramos 500.000 euros; y la vegetación nueva tambien, no se podía trasplantar la ya existente? Vaya forma de gestionar, lamentable", añade otro.

Mantenimiento de las oliveras de la playa del Ayuntamiento que se han almacenado en un solar de Alfafar / A.V.

Un cambio de maceteros un 36% más caro

El Ayuntamiento de València aclara a este respecto que los maceteros se han llevado al solar de Alfafar de manera provisional mientras se concreta su futuro emplazamiento en las colonias felinas y las zonas de aparcamiento. El solar, explican fuentes municipales, está vallado y es propiedad de la empresa que se encargará de su mantenimiento. El solar, añaden las mismas fuentes, está vallado y las oliveras "no están abandonadas". Se mantienen y se riegan. Compromís, sin embargo, apunta que por lo que se puede ver en las imágenes "muy cuidadas no están". Añaden que algunos ejemplares se han dejado fuera del vallado, que tampoco es del todo seguro, apuntan.

En espera de la reforma definitiva de la plaza del Ayuntamiento, que no se incluye entre las prioridades de inversión del presupuesto del año próximo donde solo hay una partida de 90.000 euros para este espacio, insuficientes para acometer una actuación cuyo coste se estima en 11 millones de euros, el cambio de imagen de la plaza del Ayuntamiento de València, que irá acompañada también de nuevo mobiliario urbano costará 430.000 euros frente a los 317.000, un 36% más de los que costó la actuación del gobierno de Joan Ribó. La reordenación actual contempla la sustitución de los 182 maceteros verdes por 152 nuevas jardineras con un estilo lineal, de granito gris oscuro.

La actuación de Compromís contempló la colocación de maceteros de distintos tamaños en la plaza. Los más grandes, más de un centenar, tenían un coste de 1.044 euros (107. 532 en total). También había 17 maceteros de 45 centímentros, a 662 euros la unidad, así como 84 maceteros algo más pequeños, de 44 centímetros, que costaron 444 euros. También había dos grandes macetones de 454 centímetros y 210 kilos de peso cada uno de los cuales costó 717 euros. En suma 157.000 euros para 206 maceteros. La reforma completa costó 317.000 euros.