Repintan el mural dedicado a las víctimas de la dana en el nuevo cauce del Turia

La semana pasada, colectivos sociales denunciaron el borrado de parte de un mural pintado en el lecho del nuevo cauce del Turia, donde se leía el lema: “20:11. Ni oblit ni perdó. Mazón dimissió”. Según explicaron, el 3 de noviembre de 2025, solo cinco días después del cumpleaños de la barrancada y el mismo día en que el president presentaba su renuncia, dos operarios con uniforme de la Generalitat taparon con pintura roja la parte del mensaje que incluía el mural de homenaje a las víctimas.

Según explicaron los colectivos, algunos de ellos vinculados a la defensa de la vivienda accesible, el mural formaba parte de las reivindicaciones y actos conmemorativos que se produjeron en la capital valenciana durante la semana de luto por el año cumplido desde la barrancada que se cobró la vida de 229 personas. El mismo apareció el lunes, marcando así el inicio de una semana cargada de emoción y tensión, con el funeral de Estado como punto de inflexión para el devenir político de la Comunitat Valenciana.

El diseño, que podía verse al lecho del río, contemplaba una frase heredada de antiguas reivindicaciones, especialmente vinculada a las movilizaciones contra el asesinato de Giullem Agulló: "Ni olvido, ni perdón". Además, incluía un recordatorio “20:11” sobre la hora en que la población recibió el aviso de Protección Civil, con muchas de las víctimas mortales ya fallecidas. Finalmente, añadía una frase que “señalaba al presidente de la Generalitat como el responsable de la gestión en prevención y alerta durante la dana”. Este diseño se repintó eliminado la parte donde se reclamaba la dimisión de Mazón.

Sin embargo, los activistas han rehecho el faldón del dibujo y han incorporado la frase “Consell dimissió”, apuntando directamente a todo el gobierno autonómico tras la dimisión de su principal responsable. No es la primera vez que cargan contra el PP. En el comunicado que emitieron en repulsa a la censura desde el entorno de la plataforma Acuerdo Social València, que aglutina múltiples colectivos que estuvieron implicados en la reconstrucción de los pueblos del sur, señalaban: “No podemos obviar que la negligencia del president no es una cuestión personal e individual, se trata de dinámicas de partidos que priorizan los intereses económicos y las lógicas de mercado por delante de las vidas humanas y las condiciones para vivir dignamente”, subrayaban en su crítica contra los populares, pero también contra Vox.