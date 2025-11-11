La Roqueta clarifica su fututo: el espacio se repartirá entre San Vicente Mártir, sala multiusos y oficinas

El Monasterio de San Vicente de la Roqueta empieza a tener claro su futuro después de haber sido restaurado íntegramente y llevar varios años parado y sin usos. Según ha podido saber este periódico, la Concejalía de Urbanismo trabaja en la elaboración de un plan de adaptación del edificio partiendo de la base de que la planta baja se dedicará íntegramente a centro de interpretación de la figura de San Vicente Mártir, que la primera planta será para usos más ciudadanos y que la tercera se utilizará, entre otras cosas, para oficinas.

En realidad, se trata de un plan similar al que habían puesto sobre la mesa el anterior gobierno de Compromís y PSPV, que era del agrado mayoritario del colectivo vicentino. No obstante, aquel plan fue paralizado por el nuevo gobierno del PP para darle una nueva proyección. La propia alcaldesa, María José Catalá, anunció en junio del año pasado, después de que la oposición denunciara la parálisis del proyecto, que la nueva Roqueta destinaría más espacio al Mártir.

Redistribución de los espacios

Y así parece que será. Según ha podido saber este periódico, la Concejalía de Urbanismo está elaborando ya el proyecto de adecuación del edificio a los futuros usos del mismo. La planta baja del mismo se destinará íntegramente a Centro de Interpretación de la figura de San Vicente Mártir, sometido a martirio en los primeros años del siglo IV después de Cristo, padre de la cristiandad y en la actualidad patrón de València.

La segunda planta reservará un amplio espacio para sala multiusos, un servicio que en principio iba a estar en la planta baja. Esta sala podrá ser utilizada por los vecinos del barrio, que habían pedido convertir el edificio en un centro cívico y social, y por las propias entidades vicentinas, que siempre han reivindicado también un espacio de estas características. En esta primera planta también estarán las oficinas del Servicio de Patrimonio, pues se trata, según las fuentes, de un servicio que tiene una gran relación con este edificio protegido y que, de hecho, puede considerarse el guardián del mismo.

Finalmente, la tercera planta servirá para albergar la maquinaria del edificio y oficinas de la Concejalía de Fiestas.

Fachada exterior del Monasterio de San Vicente de la Roqueta. / Levante-EMV

Debate entre los vicentinos

Esta nueva distribución de los espacios ha suscitado, sin embargo, diferentes opiniones dentro del mundo vicentino. Rosa Araixa, presidenta del Foro Cultural La Roqueta San Vicente Mártir, ha lamentado que el ayuntamiento haya hecho consultas con algunas entidades y no lo haya hecho con el resto, entre las que se incluye. Así pues, ha dirigido un escrito al concejal de Cultura, José Luis Moreno, pidiéndole una reunión para tratar este tema. No están de acuerdo con que parte del edificio se destine a oficinas y tampoco tienen claro cómo quedará una de sus peticiones históricas, la creación de una oficina de recepción de peregrinos del Camino de San Vicente Mártir, cuyo trazado ya se ha confeccionado y está en fase de promoción.

El propio José Luis Moreno ya mantuvo ayer una conversación con Araixa y todo parece indicar que habrá una reunión con todas las entidades para especificar los usos del viejo monasterio.