València solo ha movilizado 400.000 euros de los 137 millones transferidos por el gobierno tras la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado la actuación del Gobierno de España tras la dana para la recuperación de los caminos rurales en las pedanías de Faitanar y La Torre a los que se han destinado 2,4 millones de euros.

En total, ha recordado Bernabé, el Gobierno ha destinado más de 3 millones de euros para la recuperación de 177 kilómetros de caminos agrícolas de las pedanías del sur de la ciudad de València.

Las principales actuaciones que se están desarrollando son la preparación del camino para recuperación del estado original; la construcción de base con aporte de zahorras, la limpieza de cunetas, la construcción de pavimento con aglomerado en caliente y de muro de bloque hormigón, enfoscado y armado y la limpieza de cunetas con medios mecánicos y de viales.

Bernabé ha destacado que “todas estas actuaciones van directamente a mejorar la calidad de la huerta del sur de València y, por tanto, la ciudad y su patrimonio”.

La delegada del Gobierno visita las pedanías del sur / Levante-EMV

La delegada ha mostrado su “preocupación por el funcionamiento y la capacidad de gestión del Ayuntamiento de Valencia”, una institución que ha recibido 137 millones de euros del Gobierno de España para hacer frente a los daños por la dana y que, según ha explicado Bernabé, solo ha presentado memorias por valor de 400.000 euros.

La delegada se ha preguntado: "¿Cómo es posible que se hayan presentado memorias por apenas 400.000 euros cuando la fecha para entregar las memorias finaliza el próximo mes de febrero?" En este sentido, ha señalado que "hay una gran diferencia entre el número de memorias que han presentado otros ayuntamientos con mucha menos capacidad con respecto a lo presentado por el Ayuntamiento de València”.

Además –ha añadido– "en el borrador de presupuestos del Ayuntamiento para 2026 solo hay previsto 30 millones de euros para la recuperación de las pedanías del sur cuando tiene 137 millones de euros". Pero eso –según Bernabé– "es una cuestión de prioridades". Así, ha recordado que los huertos urbanos de La Torre podrían estar ejecutados "de manera rápida" por TRAGSA "pero el Ayuntamiento prefiere posponerlos al primer semestre de 2027".