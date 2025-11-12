La ampliación del puente del Nou d'Octubre como contraprestación de la "operacion Carrefour"

Que la empresa Carrefour asuma el coste total o parcial de la reforma del Puente Nou d’Octubre con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los atascos crónicos que se producen diariamente en la confluencia del paseo de Pio Baroja y la avenida Manuel de Falla, uno de los principales puntos negros del tráfico en la ciudad. Esa es la propuesta que presentará la portavoz de Compromís, Papi Robles, al Ayuntamiento de València después de la aprobación hoy en la comisión municipal de Urbanismo del plan especial del área funcional de Campanar, que incluye la reclasificación del suelo de la manzana del centro comercial de Carrefour para construir viviendas, oficinas y apartamentos turísticos.

Una operación urbanística que, afirma Robles, "permitirá multiplicar el valor" del terreno de la multinacional francesa. "Lo mínimo es que la empresa revierta parte de ese beneficio en mejorar la ciudad y la movilidad de una zona completamente colapsada”, apunta Robles.

La propuesta de Compromís pasa por crear una plataforma central en el puente para el transporte público —que pueda acoger líneas de la EMT o un futuro tranvía, así como un carril bici seguro—. “Hoy el tráfico pasa de cuatro carriles para vehículos privados y uno para autobuses en Pius Baroja, a solo tres por sentido en el puente. El resultado es un cuello de botella constante. El espacio entre las dos calzadas permitiría construir una plataforma pública que ayudaría a descongestionar toda la zona y mejoraría la conexión con Campanar”, ha explicado.

"Un pelotazo urbanístico sin beneficio para la ciudad"

La concejala valencianista ha insistido en que el Ayuntamiento debe exigir a Carrefour compromisos reales con la ciudad, como la construcción de vivienda de protección pública y oficial, y la renuncia a los usos hoteleros y de apartamentos turísticos. “València está saturada de oferta turística, especialmente de apartamentos, y no puede soportar más proyectos que disparen los precios del alquiler y expulsen al vecindario de los barrios”, ha advertido Robles.

“No queremos que el pelotazo urbanístico de Carrefour acabe siendo otro caso más en el que un promotor privado se lo lleva todo y la ciudad no recibe nada a cambio. El Ayuntamiento debe ponerse del lado de la gente, no de los especuladores. No podemos permitir que València se convierta en un paraíso para los fondos inmobiliarios y las multinacionales mientras los barrios siguen sin inversiones ni vivienda asequible”, ha concluido la portavoz de Compromís.

El puente del Nou d'Octubre que conecta Campanar con Nou Moles y Mislata es una de las obras tempranas en la capital del arquitecto Santiago Calatrava. Fue construido entre 1986 y 1989 y está formado por dos tableros distintos, uno para cada sentido de circulación, de dos carriles cada uno, más la acera peatonal. El puente, que se ha quedado pequeño dado el intenso tráfico en esta zona (más de 63.000 vehículos diarios), se dejó preparado para una ampliación para que pudiera circular por el centro el tranvía.