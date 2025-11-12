Catalá, sobre las autonómicas de 2027: "Las decisiones en el PP las toma Feijóo"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha vuelto a valorar la actualidad política de la Comunitat Valenciana después de la dimisión del president Carlos Mazón y la sucesión de informaciones que la situaban como una de las candidatas para sucederle. Finalmente ha sido Juan Francisco Pérez Llorca el elegido por la dirección nacional del PP y la primera edil, reconoce, ha respirado con alivio. "La designación nos ha dejado a todos muy tranquilos", ha reconocido. "La mejor opción para los valencianos es Pérez Llorca. Ha sido la persona que tomó mi relevo como secretario general del PPCV, he trabajado con el consejo de dirección durante todo este tiempo, ayer mismo tuve la posibilidad de hablar con él, y me parece que va a resolver esta votacion que tiene que producirse –de la mano de Vox– con muchisima solvencia y que resolverá los proyectos que tenemos para los valencianos".

Todavía falta por ver si los voxistas avalan la candidatura y si, en caso de hacerlo, el alcalde de Finestrat asume lo que queda de mandato con el cartel de "interino". En ese caso volvería a asomar Catalá como la favorita de Feijóo, pero la primera edil del Cap i casal insiste en enfriar esa opción: "Mi proyecto político es el Ayuntamiento de València, tengo muchas cosas que hacer y además creo que un mandato es insuficiente para un alcalde. Todavía hay muchas cosas que quiero ver y quiero poner en marcha", ha insistido la alcaldesa, aunque la última palabra siempre será de Feijóo. "Quién es la mejor opción para el año 27 le compete a mi presidente nacional. Yo empecé la semana pidiendo prudencia, discreción, responsabilidad. Y la responsabilidad en el Partido Popular es tener claro que quien toma las decisiones es nuestro presidente nacional", ha redundado.

Preguntada sobre la fiabilidad de Vox como interlocutor en la negociación, habida cuenta de que el mismo partido rompió su preacuerdo por la Zona de Bajas Emisiones en València y ha dejado al ayuntamiento al borde de perder hasta 135 millones de euros, la alcaldesa ha manifestado que las conversaciones para cubrir la vacante en la Generalitat no teme un volantazo de última hora: "Para tener principios hay que tener palabra y hay un acuerdo entre dos partidos políticos donde en ningún momento se hablaba de personas. Por tanto un cambio de la persona no tiene que por qué alterar una relación entre dos partidos políticos", ha señalado.

Por último, Catalá ha valorado la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación de las Corts, ensalzando el hecho de haber acudido al contrario de lo que han hecho otros mandatarios: "El presidente Mazón es el único que ha dado la cara. Hay personas que se niegan a comparecer en esa comisión. A mí como diputada me gustaría que compareciera la delegada del Gobierno para explicar por qué no cortó carreteras ese día o el presidente del Gobierno para que contar por qué el despliegue del Ejercito se hizo de forma tan tardía y ralentizada".