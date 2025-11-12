Compromís denuncia otra "operación especulativa" en Campanar y Urbanismo aclara que no aumenta la edificabilidad

La operación Carrefour de Campanar es "un favor urbanístico a una gran empresa que multiplica el valor de su suelo", advierte la portavoz de Compromís, Papi Robles, sobre la modificación del plan especial del área funcional del barrio de Campanar que permitirá a la multinacional francesa edificar viviendas, oficinas, apartamentos turísticos o un hotel en la parcela que actualmente ocupa el aparcamiento de su centro comercial de Campanar, una esquina de ubicación estratégica en una zona consolidada de la capital.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha replicado a Compromís, que insiste en que la operación del Carrefour de Campanar "se mezclan vivienda, terciario y usos turísticos en una zona ya saturada", y apuntado que la modificación del planeamiento no supone un incremento de edificabilidad en la manzana. Los promotores del centro comercial, construido en 1987, no agotaron la edificabilidad que asignaba el planeamiento urbanístico. "Lo que hacemos en esa manzana es completar la edificabilidad", que se concentrará en la parte más pegada al río.

Sobre los usos previstos el responsable de Urbanismo apunta que dentro del terciario, compatible con residencial en la manzana, caben los usos hoteleros y de apartamentos turísticos, siempre que pasen el filtro de la nueva normativa sobre usos turísticos que tramita el consistorio, que fija límites del 8% de viviendas turísticas por vecinos empadronados y del 2% del total de viviendas por barrio y distrito. "Podrían hacer oficinas, apartamentos si cumplen los criterios de la nueva normativa que entrará en vigor antes de que el nuevo plan de Campanar esté aprobado". El uso residencial que se le asigna a la manzana conllevará compensaciones económicas o en zonas dotacionales al ayuntamiento. El Carrefour de Campanar se proyectó en su día en lo que era la periferia urbana y ahora es un barrio totalmente consolidado. Ese suelo ahora es un activo con un valor alto y la empresa no ha dejado pasar la ocasión de hacer valer sus derechos edificatorios en esta esquina.

El delegado de Urbanismo, Juan Giner / F.BUSTAMANTE

"El PP y Vox gobiernan para los fondos inmobiliarios"

Para Robles, el gobierno del PP y Vox “gobierna para los fondos inmobiliarios y no para el vecindario”. que está pasando en Campanar es un nuevo ejemplo de cómo el gobierno de María José Catalá está utilizando el urbanismo para beneficiar a los poderosos y dejar de lado el interés general. El PP y Vox están convirtiendo los planes especiales en "trajes a medida para las grandes empresas". "Aceptan prácticamente todo lo que pide Carrefour Property: más edificabilidad, más altura e incluso la posibilidad de construir apartamentos turísticos y viviendas en un suelo que es claramente terciario. Es una operación que no tiene nada que ver con la necesidad de vivienda, sino con la revalorización privada de un enorme espacio comercial en uno de los barrios más densos de València".

"Permitir edificios de hasta 16 plantas con gran impacto paisajístico, nuevos apartamentos turísticos y complicar aún más la movilidad en una zona saturada como la del Pont Nou d’Octubre va en dirección contraria a cualquier criterio de sostenibilidad". El concejal de Urbanismo responde a este respecto que los problemas de tráfico se aliviarán en buena medida cuando se construya la ronda norte de Mislata, un proyecto que descongestionará este punto de entrada y salida de tráfico entre València y Mislata. Remata Robles apuntando que con esta modificación del planeamiento, "se está beneficiando a una multinacional que apoya al Estado genocida de Israel y abre supermercados en los asentamientos de Cisjordania".