El gobierno de PP y Vox entrega cinco subvenciones directas a Lo Rat Penat y la RACV

La negociación entre el PP y Vox para los presupuestos de 2026 se ha saldado con grandes beneficiados en el capítulo de subvenciones nominativas. Uno de los aportes más llamativos es el realizado por la concejalía de Emprendimiento, en manos del voxista José Gosálbez, que inyecta dinero a grandes entidades como Lo Rat Penat (15.000 euros), la Real Academia de Cultura Valenciana (14.000 euros) o el itinerario cultural del Camino del Santo Grial (30.000 euros).

Dos de ellas además vuelven a ver premiada su labor con subvenciones desde otros dos servicios. Acción Cultural concede una ayuda a la sociedad Lo Rat Penat de 53.000 euros y la concejalía de Fiestas inyecta a la misma sociedad cultural 27.800 euros. En total, la entidad impulsada por Constantí Llombart recibe 95.800 de tres secciones del ayuntamiento.

Por su parte, la Real Academia de Cultura Valenciana recibe los citados 14.000 euros más una aportación de Acción Cultural de 75.000 euros, sumando en ayudas una cifra similar a la de Lo Rat Penat, dos organismos que defienden las Normas del Puig frente a normativa ortográfica oficial de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. En este mismo marco entronca la iniciativa del gobierno de PP y Vox consistente en modificar la toponimia de la ciudad para imponer la forma bilingüe “Valencia/Valéncia”, con acento cerrado, algo que no obstante deberá ratificar la AVL.

Asimismo, el Ayuntamiento de València concederá a través de las cuentas de 2026, bajo el paraguas de Vox, subvenciones a la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, una entidad abiertamente antiabortista que, tal como denunciaron los socialistas el año pasado, “se dedica a amedrentar a las mujeres que acuden a una clínica a interrumpir su embarazo de manera voluntaria”. El gobierno conservador ya les abrió la puerta del dinero público en el ejercicio anterior y el borrador de 2026 vuelve a incluir una subvención de 6.000 euros. En total el servicio de Sanidad y Consumo dispondrá de 73.500 euros para repartir entre asociaciones de consumidores o entidades religiosas como la asociación Viktor E. Frankl o la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles.

En el apartado de Igualdad destaca la exigua ayuda adjudicada a la principal asociación por los derechos LGTBI+ de la ciudad, Lambda València, con una subvención de 2.500 euros, frente a los 10.000 euros que el ayuntamiento concede a la asociación de empresas y profesionales del colectivo, Avegal. Este es el único organismo LGTBI+ de la ciudad que participará en la organización de los Gay Games 2026, evento del que se han desvinculado los principales clubes de España y Portugal. Por ello, el gobierno de PP y Vox entrega una segunda subvención a Avegal por valor de 200.000 euros.

En otros apartados, destacan la inyección económica a una segunda entidad relacionada con el Santo Cáliz desde el apartado de Turismo, los 141.826 euros que se lleva la Cámara de Comercio desde el servicio de Mejora Climática, (además recibe 1.650.000 euros del servicio de Comercio y Mercados y 450.000 euros de la oficina de Inversiones), o el reparto entre las áreas controladas por Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, los concejales díscolos de Vox: el servicio de Patrimonio contará con 160.000 euros para repartir entre la UPV y la Universidad San Pablo CEU, mientras que el servicio de Responsabilidad Patrimonial distribuirá la misma cantidad entre la UV y la Universidad Católica San Vicente Mártir. A esta última Gosálbez le concederá otros 80.000 euros desde Emprendimiento.

Finalmente, cabe recordar que, tal como contó Levante-EMV, el gobierno de PP y Vox ha retirado la subvención nominativa a cinco entidades que trabajan por la integración de las personas migrantes en la ciudad. Se trata de Moviment per la Pau, La Casa Grande, València Acull, Asociación Intercultural Candombe y Movimiento contra la Intolerancia, las cuales desarrollan desde hace años el proyecto “Xarxa Apuja el To contra el Racisme”, que involucra a los centros educativos en la lucha contra la xenofobia y la promoción de la convivencia intercultural. Las cuentas de 2026 se olvidan de estas entidades.

Dinero "a dedo" sin relación con la materia

Sobre el reparto de ayudas nominativas, el concejal socialista Javier Mateo ha afirmado que "Catalá está rendida ante VOX y les permite campar a sus anchas". "Les permite dar dinero a dedo a entidades sin ninguna relación con la materia del área, como por ejemplo desde Emprendimiento con subvenciones nominativas directas a Lo Rat Penta, la RACV o la asociación Itinerario Cultural del Camino del Santo Grial de Europa", ha lamentado.

"Están desvirtuando la función de las subvenciones nominativas hasta tal punto que el PP y VOX están transformando el Ayuntamiento en un bazar en el que pueden repartir dinero sin ningún criterio ni finalidad más allá de sus intereses ideológicos ultras. No priorizan a los valencianos y valencianas, solo mantenerse en el poder a cualquier precio y, al final, los votos de los cuatro de Vox para que Catalá continúe de alcaldesa los pagan, y muy caros, los valencianos y valencianas", ha cerrado el socialista.