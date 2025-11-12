Incendios, drogas y obreros precarios en una calle del Cabanyal

Los vecinos de la calle Pescadores, en el barrio del Cabanyal, se llevaron un buen susto el lunes de madrugada. Un pavoroso incendio se desató en torno a las 3 am en las obras de una casa que sus propietarios estaban renovando. El fuego ha originado daños materiales considerables y los dueños del inmueble sospechan que el incendio fue provocado.

Según ha denunciado la asociación vecinal del Cabanyal tras recoger la indignación de los vecinos de la citada calle, este incidente “es el triste punto álgido de una evolución negativa en Pescadores, conocida desde hace tiempo y que, lejos de mejorar, parece empeorar”.

Las mismas fuentes explican que la lista de problemas a las que se enfrentan los residentes es cada vez más larga: personas que acampan en las casas abandonadas o en la calle, compraventa de droga al aire libre y reiterados casos de vandalismo y daños a la propiedad. “Existe además una creciente degradación de la calle”, inciden, “ya que la basura y los trastos abandonados a menudo no se recogen durante días”.

Daños del último incendio en la calle Pescadores / Levante-EMV

Preguntado por la preocupación de los vecinos respecto a la seguridad en el barrio, quienes hacen un nuevo llamamiento a las autoridades competentes y a la policía “para que se tomen en serio estos problemas de larga duración”, el presidente de la entidad vecinal, Daniel Adell, explica que al incendio en la calle Pescadores con la calle Progreso en unas obras donde dormían personas sin hogar, se suma un grave problema de degradación sostenida durante largo tiempo.

“Nos cuentan que hay gente trapicheando y obreros consumiendo dentro de su propia obra. Es más, en los trabajos de rehabilitación integral de un edificio entero había obreros viviendo dentro, trabajadores precarios que se emborrachan, gritan e insultan a los vecinos allí donde viven. Esto está pasando en el Cabanyal, a veces en propiedades de fondos o particulares que transforman viviendas en apartamentos turísticos y que dejan las obras al libre albedrío sin ningún tipo de inspección. Esto es un absoluto descontrol”, denuncian en la entidad vecinal.