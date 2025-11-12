Luz verde a la demolición del edificio de la Copa para regenerar la Marina

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que esta semana se adjudicará el contrato para la demolición del Edificio de la Copa, un edificio que alojó la 32.ª America’s Cup y que se encuentra en desuso. La alcaldesa, que ha participado en la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València, ha asegurado al finalizar la reunión que “las obras previsiblemente empezarán antes de que finalice el año y, por lo tanto, ya podremos poner a disposición de la autoridad portuaria toda esta plaza lateral al Edificio del Reloj, que quedará para su ajardinamiento y mejora”. Según la alcaldesa, “esto va en sintonía con el proyecto que tenemos de mejora del entorno del Edificio del Reloj, donde disminuimos las dimensiones de la rotonda actual, damos más espacio a toda la zona de peatones y de ciclistas y ganamos más espacio para el entorno de este edificio de alto valor en general para la ciudad”.

Según la alcaldesa, el proyecto de integración paisajística del Edificio del Reloj se licitará alrededor del mes de febrero de 2026 y el objetivo es que las obras se realicen entre el mes de julio y el mes de septiembre del año que viene.

El proyecto prevé la creación de una zona ajardinada para peatones en torno al Edificio del Reloj, Bien de Relevancia Local (BRL) de la ciudad de València, con la creación de un entorno más amable para disfrute de la ciudadanía, que incluirá áreas ajardinadas, pérgolas, zonas de sombra, mobiliario urbano y un pavimento que orientará los itinerarios para peatones y creará zonas de estancia. También se mantendrá el arbolado existente y se renovará el alumbrado con una mejora de la eficiencia energética y de la calidad ambiental del espacio nocturno. En total, se invertirán 1,85 millones de euros.

La alcaldesa ha añadido que “continuamos apostando para mejorar el entorno de La Marina, continuamos trabajando para generar un lugar de referencia. Ya hemos dado el primer paso para ser el primer enclave tecnológico de la Comunitat Valenciana gracias a la colaboración de la Generalitat. Ese enclave tecnológico permitirá que aquí se puedan obtener bonificaciones fiscales e incentivos a todas las empresas tecnológicas que bien se implanten en este entorno o bien amplíen sus instalaciones. Continuamos apostando por este lugar como un lugar de referencia, pero a la vez también seguimos mejorando el entorno para que los vecinos y vecinas vean mejoras que son necesarias en esta zona”.

En este sentido, Catalá también ha asegurado que la licitación de la mejora del paso elevado de La Marina, que incluye la rehabilitación de la estructura y actuaciones de mobiliario y alumbrado, se licitará previsiblemente “hacia el mes de febrero de 2026 y las obras podrían empezar en verano del año que viene, en paralelo a la integración paisajística del Edificio del Reloj”.