Los socialistas denuncian la fuerte tasa de basuras impuesta en València y el PP lo niega

El Ayuntamiento de València ha impuesto "la tasa de basuras más alta de todas las capitales de provincia de España". Así lo ha denunciado al menos el portavoz socialista Borja Sanjuan basándose en el análisis de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) a partir de un estudio realizado por la Fundación ENT, que certifica que una familia valenciana media pagará al año más de 287 euros frente a los 102 de una de Madrid o los 144 de una de Barcelona.

“Hemos conocido una comparativa a nivel nacional de las diferentes tasas de basuras y se confirma lo que denunciamos en su momento los socialistas y es que la tasa de basuras de València es la más alta de toda España. Una familia valenciana pagará el doble que una familia de Barcelona o el triple que una familia de Madrid. Por tanto, una familia valenciana paga hoy más impuestos de los que pagaba con un gobierno progresista”, ha denunciado el responsable socialista.

Según el informe elaborado por los inspectores fiscales, Catalá ha convertido a València en la ciudad donde más se cobra a las familias por la tasa de basuras con 287,5 euros, mientras que Toledo tiene la tasa más barata con 56,87 euros. Una familia de Madrid paga 102,41, mientras una de Barcelona abona por la misma tasa 144,4 euros. En Zaragoza la tasa alcanza los 70,14 euros y en Sevilla, 88,88 euros. En Alicante, mientras tanto, se paga una media anual de 142,23 euros, "la mitad de lo que quiere cobrar Catalá en València".

Desigualdad de trato

Sanjuan destaca que la diferencia con el gobierno del PP es que las personas que tienen muchas propiedades o que tienen las casas más caras de la ciudad “están pagando efectivamente menos impuestos. Justo lo contrario de lo que ocurre con una familia corriente, una familia media, que está pagando mucho más con el gobierno de Catalá”, ha incidido.

El portavoz socialista ha considerado las medidas de Catalá de liberar de impuestos a las rentas altas mientras redobla la carga sobre el resto de familias “una estafa fiscal”. “Lo que está haciendo Catalá es que el peso de los impuestos recaiga sobre las familias medias de la ciudad mientras los amigos del Partido Popular se enriquecen a costa del resto”, ha incidido.

Ante los nuevos datos aportados por los inspectores de Hacienda, Sanjuan ha exigido a Catalá que paralice la tasa de basuras y “la cambie inmediatamente porque no puede obligar a las familias valencianas a pagar más que nadie, que asuma que tienen que pagar más los negocios y aquellas personas que están ganando mucho dinero y que tienen que pagar menos las familias valencianas. No solo se trata de cuántos impuestos se pagan sino de quiénes los pagan y el Partido Popular siempre barre para su casa”, ha finalizado.

Desmentido del equipo de Gobierno

Pero las acusaciones del PSPV han sido rápidamente desmentidas por el gobierno municipal. La concejal de Hacienda, María José Ferrer San Segundo ha calificado de "vergonzantes y trileras" las declaraciones del PSPV sobre el "basurazo". Porque “el 'basurazo' es una Tasa que Pedro Sánchez ha impuesto a los Ayuntamientos, sin dejarles además apenas margen para bonificaciones al exigir que cubra todos los costes del servicio. Hay que tener mucha caradura política, y ningún pudor, para dar lecciones sobre este tema, porque el único culpable de que exista este tasazo y con la configuración que le han dado, y de que los valencianos hayan de pagar el 'basurazo', es Pedro Sánchez. Y los partidos de izquierda, como el PSOE y Compromis, que así lo apoyaron”.

Asimismo, ha recordado que Sánchez “es el primer presidente de España que impone una tasa a todos los municipios, y además sin reglas claras, con una absoluta inseguridad jurídica en la regulación e ignorando las distintas realidades municipales”.

Números muy diferentes

En el caso de la ciudad de València esta tasa, ante la "indefinición negligente de la Ley", se va a calcular aplicando el criterio objetivo del consumo de agua, como sucede con la tasa Tamer para que haya coordinación. Y así, los trabajos de los técnicos municipales determinaron, al llevar la tasa por obligación a Ordenanza fiscal, que la mitad de las viviendas de la ciudad de València pagarán solo 39,14 €/año, y que la media ponderada para las viviendas arroja un recibo medio de 90,97 €/año.

“Por tanto, sin haberse indicado criterios, elementos considerados ni bases de cálculo de otras estimaciones en informes como el de la Fundación ENT de las que dice hacerse eco la izquierda, es claro que no coinciden con la realidad de los datos calculados técnicamente en el Ayuntamiento de Valencia, desde luego en lo que a las viviendas se refiere, que son las que hay que tomar como base cuando otras formaciones políticas aluden al gasto de las familias"

"Así que exigimos rigor, no crear alarmismo y hacer las reclamaciones a Pedro Sánchez, que es el autor material del basurazo”, ha apuntado la concejal de Hacienda.

Y ha explicado también que la situación sería otra “si la izquierda hubiera aprobado las enmiendas del Partido Popular, que hubiesen evitado la situación que está creando el basurazo. Porque el PP presentó la enmienda de supresión de totalidad de esta tasa; y, de no admitirse por la izquierda como así ocurrió, la eliminación del carácter 'específico, diferenciado y no deficitario de la tasa' (para poder los ayuntamientos asumir al menos parte del coste del servicio y extender las bonificaciones), así como la ampliación a 5 años del plazo para su implantación, en lugar de 3 que ha impuesto el Basurazo Exprés de Sánchez”.

Finalmente Ferrer San Segundo ha recordado que "menos mal que el gobierno de María José Catalá ha rebajado los impuestos a los vecinos y comercios de València, entre ellos el IBI, porque incluso alcaldes socialistas han abogado por la reducción para aliviar a los ciudadanos ante el basurazo. No lo hemos hecho solo 1 año sino que ya vamos por el tercero de mantenimiento de la reduccion fiscal, mientras la izquierda del 'basurazo' encima la critica. Pero los vecinos de Valencia no olvidan que Compromis y PSOE subieron los impuestos, por dos veces, al 100% de los valencianos. A todos. También a los que ahora que ya no gobiernan, y asfixian, dicen defender" -ha concluido.