El túnel peatonal del metro que une las estaciones de Xàtiva y Alicante se abrirá antes de Navidad

El túnel de 250 metros que une las estaciones de metro de Xàtiva con la calle Alicante entra en la recta final. Queda un mes de obras y la previsión abrir en Navidad. Así lo ha anunciado esta mañana el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en su visita a las obras de esta importante infraestructura, que permitirá la conexión de las líneas 9,3,5 de Metrovalencia con la 10, que conduce a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y a la Ciudad de la Justicia.

Este cañón va a ser "una calle mas", ha dicho el conseller, una calle que estará abierta a todo el mundo, no solo a viajeros del metro, y que, eso sí, cerrará por las noches.

Si tal como está previsto, el túnel se abre antes de Navidad, será una infraestructura muy bien venida para esta campaña comercial y no hay que olvidar la utilidad para las Fallas y los castillos, pues se podrá llegar a la Ciudad de las Ciencias sorteando las aglomeraciones del centro.