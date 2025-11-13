Las asociaciones vecinales de València reclaman un pacto político por la Zona de Bajas Emisiones

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha abordado en su último pleno la situación política respecto a la Zona de Bajas Emisiones concluyendo que los distintos grupos de la corporación municipal deben llegar a un acuerdo para que se aplique. "No se trata solo de evitar la devolución de los 115 millones de euros que la Unión Europea ya ha depositado" –ha dicho la presidenta de la FAAVV María José Broseta–, "también es importante porque la ciudad de València no puede permitirse ponerse de espaldas a un modelo de ciudad que ha de ser más limpio y sostenible".

De este modo, la Federación de València vuelve a posicionarse después de que hace unos días ya señalara que, aunque "la delimitación de la zona de bajas emisiones es de mínimos, pues por ejemplo la zona portuaria debería estar también en las zonas recogidas por su enorme tráfico y por ser un agente altamente contaminante, no puede ser que por problemas 'intestinos' entre partidos la ciudad pierda una partida tan importante".

Del mismo modo, desde la entidad vecinal se incide en que el problema de fondo es no creer en los beneficios para la salud de poner límites a las emisiones descontroladas. Por ello, desde la Federación de Asociaciones Vecinales de València se insiste en los beneficios para la salud pública y el medio ambiente, más allá del propio cumplimiento de la normativa estatal y europea que además podría suponer la pérdida de 115 millones de euros a las arcas municipales.

En ese sentido, desde la FAAVV se cita en concreto la necesidad de mejorar la calidad del aire en la ciudad reduciendo la concentración de contaminantes atmosféricos emitidos por los vehículos, los beneficios para la salud al reducirse los efectos que ocasionan muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica, el fomento del transporte público y la movilidad sostenible, la modernización de la ciudad en línea con otras grandes ciudades europeas que ya han implementado medidas similares mejorando la habitabilidad de las zonas urbanas, y el acceso a fondos europeos destinados a proyectos de movilidad sostenible.

El PSPV pide el cese de Carbonell

Por su parte, los socialistas han presentado una moción al próximo pleno municipal para que María José Catalá le retire las competencias de Movilidad a su concejal Jesús Carbonell "si se consuma el fracaso" con las negociaciones para aprobar una Zona de Bajas Emisiones. El portavoz socialista Borja Sanjuan ha señalado que la "irresponsabilidad" y la "incapacidad" del equipo de gobierno es la que está impidiendo que se pueda llegar a un acuerdo para reducir la contaminación en todos los barrios así como garantizar los 115 millones de euros de ayudas y garantizar que el bonobús mantiene los descuentos.

"Ayer María José Catalá volvió a mentir al decir que le había ofrecido a la oposición aprobar todas sus propuestas en la Zona de Bajas Emisiones. No solamente no es cierto sino que ni siquiera ha remitido una propuesta formal para que podamos intentar una negociación de verdad", ha destacado Sanjuan ante las "falsedades vertidas ayer por Catalá en unas declaraciones realizadas en el Puerto".

Una semana sin llamadas

El portavoz socialista ha hecho hincapié en que es "absolutamente falso" que el PP mantenga abiertas la negociación todos los días. "De hecho, hace ya una semana que no tenemos ni siquiera una noticia del concejal de Movilidad y, por eso, en el siguiente pleno y sabiendo, por su actitud, que no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo, vamos a exigir que se le retiren las competencias al señor Carbonell en una moción que hemos presentado al pleno del próximo martes", ha continuado.

Para Sanjuan, "un concejal de Movilidad que es incapaz ni tan siquiera de negociar la Zona de Bajas de Emisiones, cuya no aprobación va a condenar a la ciudad a perder más de 115 millones de euros, muchas oportunidades y a respirar un aire de peor calidad, es un concejal que no merece seguir teniendo esas competencias", ha reprochado.