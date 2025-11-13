Dimitrievski mantiene la portería a cero en el amistoso entre Macedonia y Letonia
El portero valencianista mantuvo la portería a cero en un amistoso marcado por la falta de ocasiones y el dominio letón
Álvaro García-Granero
En medio del revuelo que provocó Stole Dimitrievski es una entrevista en un pódcast de su país natal, donde habló sobre su situación en el equipo, su entrenador Carlos Corberán y el contrato de un compañero, el guardameta macedonio participó en el empate 0-0 entre Macedonia y Letonia.
Los locales mostraron dificultades para generar juego y pocas ideas ofensivas. La selección rival controló el balón durante buena parte del encuentro, mientras el conjunto macedonio estuvo espeso, con pases imprecisos y escasa profundidad en ataque. Apenas logró acercarse a la portería rival, y las contadas jugadas de peligro que generó fueron fácilmente resueltas por la defensa letona. El equipo de Macedonia se mostró desorganizado en varios momentos y no consiguió imponer su ritmo de juego, dejando a los espectadores con una sensación de partido discreto por parte de los locales.
Dimitrievski, sin sobresaltos
Stole Dimitrievski, único internacional del Valencia en este parón, completó el encuentro sin recibir disparos peligrosos. Su portería se mantuvo a cero, aunque su participación en el juego fue mínima, limitándose a controlar balones fáciles y mantener la concentración en todo momento. Su presencia ofreció seguridad al equipo, pero no fue puesta a prueba debido al escaso acierto ofensivo de Letonia y la falta de llegadas de verdadero peligro.
El partido, más allá del marcador, sirvió para que Macedonia se mantuviera activa durante el parón de selecciones y para que Dimitrievski cumpliera con su labor sin sobresaltos. Aunque el equipo no logró imponer su juego ni crear ocasiones de riesgo, el guardameta cumplió con su rol de manera tranquila, dejando todo el protagonismo en manos del desarrollo general del equipo.
