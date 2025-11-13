El gasto de los fondos para la dana reaviva el choque entre Catalá y Bernabé

Los fondos para la reconstrucción de las pedanías del sur transferidos por el Gobierno a la ciudad de València han sido el marco de un nuevo choque entre la delegada Pilar Bernabé y la alcaldesa María José Catalá, anticipando un enfrentamiento que será habitual en los próximos dos años si la opción de Pérez Llorca cuaja en la Generalitat y Catalá persiste en su voluntad de aspirar a un segundo mandato municipal, con Bernabé como candidata del PSPV.

Ayer, la socialista visitó la pedanía de La Torre y mostró su “preocupación por el funcionamiento y la capacidad de gestión del Ayuntamiento de Valencia”, una institución que ha recibido 137,2 millones de euros del Gobierno de España para hacer frente a los daños por la dana y que, según explicó Bernabé, solo ha presentado memorias por valor de 400.000 euros.

La delegada se preguntó cómo es posible que un macroayuntamiento con semejante capacidad administrativa haya presentado memorias por este exiguo importe –cuando la fecha para entregar las memorias finaliza el próximo mes de febrero–, y añadió que hay una gran diferencia entre el número de memorias presentadas por otros consistorios con mucha menos músculo.

Enfrente, Catalá ha afeado que la delegada del Gobierno se embarque “en una alocada carrera de visibilidad en el marco del Ayuntamiento de València”. También la ha acusado de “mentir” en torno a las inversiones ejecutadas para la reconstrucción de las pedanías sin el escudo del Plan Sur. “Ningún ayuntamiento afectado por la dana ha movilizado 52 millones de euros como hemos hecho nosotros”, ha contestado Catalá.

“Hemos movilizado recursos propios para recuperar de forma ágil todas nuestras pedanías afectadas, hemos abordado competencias que no son propias ante la ineficacia de la CHJ, como la limpieza del nuevo cauce, y la semana pasada la Mesa de Contratación propuso la adjudicación de los tres contratos de elaboración de las memorias y redacción de los proyectos de las tres pedanías, con un coste de obras de 106 millones sobre los 137 percibidos", ha continuado la primera edil de València. Entre otras cosas se renovarán 30 kilómetros de conducciones entre acequias y colectores de las tres pedanías afectadas, se construirán dos depósitos de tormentas en Castellar y Forn d'Alcedo, y se ejecutarán obras por encima de cota como aceras y luminarias.

Modificación de crédito

Ocurre, no obstante, que ambas versiones son complementarias. El ayuntamiento ha funcionado a golpe de modificación crediticia para reconstruir ágilmente La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar l’Oliveral, las tres pedanías de València golpeadas por la barrancada del 29 de octubre. En enero de este año la alcaldesa declaró, tras aprobar una modificación de 25 millones, que el ayuntamiento “no iba a esperar a nadie”. “No podemos esperar a las decisiones del presidente del Gobierno y al tacticismo político”, agregó.

Más tarde, el Ministerio de Política Territorial inyectó un paquete de ayudas para sufragar el 100% de la reparación y/o reconstrucción de infraestructuras municipales en València, dotándolo de 137,2 millones repartidos en los siguientes epígrafes: abastecimiento, potabilización y alcantarillado en València (18,6 millones); abastecimiento, potabilización y alcantarillado en Castellar l’Oliveral (39,1 millones); abastecimiento y potabilización en El Saler, El Palmar y El Perellonet (1 millón); reconstrucción de la red de aguas, biblioteca, alumbrado y hasta la escuela de La Torre (44,6 millones); alumbrado, instalaciones escolares y deportivas en Forn d’Alcedo (31,4 millones); depuración de agua en Pinedo (10,6 millones).

Inversiones "a pulmón"

Suele hablar la alcaldesa de asumir “a pulmón” las inversiones requeridas en la ciudad y así se ha venido haciendo gracias a la capacidad del tercer ayuntamiento de España. Mientras tanto, el dinero transferido por el Ejecutivo de Sánchez se ha quedado prácticamente sin tocar. Levante-EMV ha accedido a la relación de cinco memorias presentadas por el Ayuntamiento de València hasta el 12 de noviembre de 2025, las cuales suman una cantidad de 453.000 euros, es decir, el 0.3% de los fondos cedidos por el Gobierno central.

El primer proyecto para el que se ha presentado memoria está destinado a reparar desperfectos en la Alcaldía de Forn d’Alcedo y consume un importe de 42.242 euros. Entre otros trabajos, se rehabilitan las fachadas exteriores a camí d’Alabau y la calle Guadalquivir para eliminar las huellas producidas por el lodo de la dana, se sustituyen cortinas afectadas por vinilos instalados en vidrios de dos ventanas, y se pinta parcialmente la escalera interior de un edificio.

El segundo proyecto sirve para reparar y mejorar la Alcaldía de Castellar l’Oliveral mediante el pintado de toda la fachada, el cambio del pladur en zonas donde han salido humedades, la limpieza de cortinas blancas, el cambio de puertas como la del despacho de alcaldía o la limpieza de las paredes de hormigón. El gasto en esta pedanía es de 43.776 euros.

El tercer proyecto –con inversión de 44.856 euros– consiste en reparar los desperfectos de la Alcaldía de La Torre con la limpieza de celosías, rejas y fachadas, la sustitución de cortinas de todas las dependencias de primera y segunda planta y la reparación de la instalación eléctrica y la sustitución por luminarias.

CEE Rosa Llàcer y barraca de Cotofío

Finalmente, los dos proyectos restantes sirven para reparar la barraca de Cotofío (en la pedanía de La Torre, con la menor inversión) y arreglar los desperfectos ocasionados por la dana en el Centro de Educación Especial Rosa Llàcer. Es aquí donde se destina la mayor parte de los fondos ejecutados con una memoria presentada por valor de 299.042 euros. Dentro se realiza una quincena de trabajos, desde la retirada de escombros hasta la demolición de parte de un muro pasando por la reparación de vigas y la instalación de un nuevo grupo electrógeno.

El ayuntamiento denuncia que "el Gobierno no ha agilizado en nada la complicada y pesada normativa de contratación". Sin embargo, esta baja movilización de fondos externos contrasta con la iniciativa de otros consistorios de menor capacidad, algunos de los cuales ya han gastado el 43% de las ayudas. Por ejemplo, Picanya ha presentado memorias por valor de 31 millones (de los 71,1 millones recibidos). Algemesí ha movilizado 73 millones (el 27,16%). Massanassa ha presentado memorias por valor de 7 millones (de los 54,8 recibidos). Y Catarroja ha ejecutado 17 millones, muy lejos de los 453.000 euros del 'Cap i casa'l.