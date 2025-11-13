Aprueban la nueva comisaría de la Policía Local de València en Malilla

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar este viernes el proyecto técnico de ejecución del edificio que albergará la futura comisaría de la Policía Local de València en el barrio de Malilla, en el distrito de Quatre Carreres. Como ha indicado el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, “la voluntad es construir un espacio que mejore la vida de las personas del barrio y de los trabajadores municipales y que además realiza un guiño a la propia policía”. Esta nueva comisaría estará ubicada entre las calles de Vicent Marco Miranda, Aarón Vidal López, Illa Formentera y el PAI Malilla Norte.

El siguiente paso del Ayuntamiento de València para hacer realidad este proyecto será sacar a licitación pública en las próximas semanas la ejecución material de las obras, que tendrán una duración de 18 meses. A partir de la redacción del proyecto, los servicios municipales estiman que el presupuesto base de licitación de las obras superará los nueve millones de euros.

La parcela donde se situarán las dependencias policiales tiene una superficie de 1.582 metros cuadrados según el planeamiento catastral. El edificio en sí, que tendrá un aparcamiento subterráneo para los vehículos policiales y tres plantas, dispondrá de una edificabilidad de 2.638,25 m2.

La nueva comisaría de proximidad de la segunda unidad de distrito de la Policía Local de València nace en una de las nuevas zonas de la ciudad, que se caracteriza por tipologías de edificación abierta con grandes volúmenes residenciales de alta densidad junto a las viviendas típicas del barrio histórico de Malilla.

Tartán de Sillitoe

La empresa redactora se ha apoyado para diseñar el proyecto en la idea del llamado tartán de Sillitoe, el distintivo de cuadros alternados blanquiazules que identifica a los uniformes y equipaciones de la policía y que tienen su origen en los sombreros Glengarries de los regimientos escoceses. Este damero se convierte en una constante tanto en la solución de planta, con la generación de macizos y huecos, como en los volúmenes de las cajas sobresaliendo sobre el plano de la fachada este, como en el tratamiento de la piel que envuelve las fachadas este y oeste protegiéndolas del asoleo con un tejido cerámico de huecos y vacíos en clara referencia al tartán.

Este proyecto ha sido elaborado por la UTE conformada por Joaquín Asensi Roig, Adrián Perez, Adypau Ingenieros SLP y Francisco Fabregat Rodrigo. Por último, hay que recordar que, tal como anunció esta semana la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, los presupuestos municipales de 2026 ya contemplan una partida de 1,94 millones de euros para la construcción de las instalaciones policiales de Malilla.