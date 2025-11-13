El Museu de les Ciències festeja sus 25 años de existencia

El Museu de les Ciències ha celebrado hoy, 13 de noviembre, su 25 aniversario con un evento institucional en el que el compositor estadounidense Eric Whitacre ha presentado su espectáculo musical 'Deep Field: The Impossible Magnitude of Our Universe' que narra la historia del telescopio espacial Hubble. El evento se ha realizado en la Calle Mayor del Museu de les Ciències y ha contado con una orquesta sinfónica de 50 músicos y un coro de 80 voces. Además, a lo largo de la Calle Mayor, suspendidos en el techo, se han instalado elementos colgantes retroiluminados que representan los 8 planetas del sistema solar.

Tras este espectáculo, a continuación, el público invitado se ha dirigido hacia los exteriores del Museu para presenciar ‘Futuraqua’, un espectáculo tecnológico de videomapping que ha transformado el lago del Museu de les Ciències a través de una coreografía creada con diez surtidores de agua sincronizados con música y luces.

En el año del 25 aniversario, el Museu de les Ciències ha apostado por una programación especial bajo el lema ‘Celebramos el futuro’, una conmemoración que ha marcado la programación del Museu durante todo el año, con nuevas exposiciones y una gran variedad de propuestas desde conferencias hasta eventos destinados a la ciudadanía.

Un símbolo de la ciudad

Durante el acto, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado los 25 años “de un icono de la ciudad, de un museo que es mucho más que un referente de la divulgación científica y que se ha convertido en algo más que un espacio expositivo”.

La alcaldesa ha destacado que el arquitecto autor del edificio, Santiago Calatrava, “es uno de los valencianos más ilustres e internacionales y merece el reconocimiento de la ciudad donde nació porque su huella está en las ciudades más importantes del mundo y aquí en València, su casa, proyectó esta joya arquitectónica que forma parte de nuestras vidas”.

Según María José Catalá, “el museo ha sido un elemento clave en la configuración de la València moderna y ha proyectado una identidad vanguardista e innovadora desde el corazón de la València sostenible”. La alcaldesa también se ha referido al empuje turístico del centro, “un puntal de nuestro posicionamiento turístico y uno de nuestros buques insignia por el que han pasado 16 millones de visitantes y escenario cotizado de rodajes futuristas”.

Catalá también ha afirmado que “el perfil dentado de este museo que parece flotar sobre el agua, la cascada de cristal, la forma en la cual captura y proyecta la luz de València es un reto a la imaginación y representa como nadie la identidad de esta ciudad que avanza con confianza, ambición y liderazgo”.

25 años de divulgación científica

El Museu de les Ciències cumple 25 años convertido en el centro dedicado a la ciencia más destacado del país con más de 16 millones de visitantes, 340 exposiciones de diferentes temáticas y 3.000 actividades de divulgación incluyendo observaciones astronómicas, conferencias sobre astronomía o actualidad científica desde que abrió sus puertas al público el 13 de noviembre de 2000.

La oferta didáctica de este periodo se completa con más de 2 millones de escolares que han visitado el Museu de les Ciències, 5 propuestas de concursos escolares anuales sobre medio ambiente, química o robótica; ciclos de música en directo y al aire libre ‘Un Lago de Conciertos’ con el campus de Berklee de Valencia; programas especiales, acciones educativas y efemérides destacadas.

Además, en el Museu de les Ciències se han realizado más de 1.300 eventos y sus exteriores se han convertido en escenario de unos 300 rodajes entre series, largometrajes, spots y reportajes fotográficos publicitarios en exteriores.