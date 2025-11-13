Oportunidades laborales en Valencia: más de 100 vacantes con incorporación inmediata en producción, cítricos, logística y atención al cliente

En el competitivo mercado laboral actual, la búsqueda de empleo puede ser un desafío. Sin embargo, con las oportunidades adecuadas, es posible encontrar posiciones que no solo ofrecen estabilidad económica, sino también un entorno donde crecer profesionalmente. A continuación, presentamos una selección de ofertas de empleo que resalta por la diversidad de roles y las propuestas atractivas que las empresas tienen para los candidatos. Cada una de estas posiciones ofrece una ventana a diferentes sectores, desde la producción y el manejo de alimentos hasta el servicio al cliente, proporcionando una amplia gama de oportunidades para aquellos interesados en expandir sus horizontes laborales.

Operario de Producción

Manpower España busca personal para la oferta como operario de producción, diseñada para individuos que desean integrarse en un equipo dinámico y trabajar en un entorno orientado a objetivos. La empresa, ubicada en Paterna, está en la búsqueda de candidatos con experiencia previa en líneas de producción, destacando la importancia de la atención al detalle y la capacidad de trabajo en equipo. Esta posición ofrece la oportunidad no solo de aplicarse en tareas operativas, sino de involucrarse en procesos de mejora continua, aportando ideas en pos de optimizar las operaciones.

Para inscribirse y más información en Oferta de Operario de Producción en Paterna.

Operario/a Cítricos

Adecco selecciona personas con habilidades específicas en el manejo y procesamiento de cítricos. La empresa, situada en Oliva, busca operarios que sean capaces de manejar el producto de manera eficiente, asegurando que todas las normativas de calidad y seguridad sean cumplidas. Este puesto es ideal para quienes deseen adquirir experiencia en una empresa con un fuerte enfoque en el mercado local de productos frescos. Se valora el conocimiento en técnicas de embalaje y almacenamiento, así como una actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo.

Para inscribirse y más información en Oferta de Operario/a Cítricos en Oliva.

Carretillero/a Empresa Alimentación

La posibilidad de trabajar como carretillero/a en Alzira dentro de una reconocida empresa de alimentación brinda una plataforma robusta para el desarrollo profesional en logística. Adecco busca este rol fundamental para las operaciones diarias de la compañía, requiriendo candidatos con experiencia certificada en el manejo seguro de carretillas elevadoras. Los postulantes deben demostrar un conocimiento detallado de las normativas de manejo seguro, así como habilidades organizativas para la gestión eficiente del almacenamiento de productos.

Para inscribirse y más información en Oferta de Carretillero/a en Alzira.

Encajadora de Cítricos

Grupo Crit demanda individuos con destrezas específicas en el encajado de frutas, asegurando que se mantengan los estándares de calidad exigidos por el mercado internacional. La empresa localizada en Gandía proporciona un entorno laboral positivo donde los trabajadores son parte integral de la cadena de suministro. Los candidatos ideales deben poseer una experiencia previa significativa en posiciones similares, junto con una fuerte ética de trabajo y predisposición para realizar turnos según demanda de la producción.

Para inscribirse y más información en Oferta de Encajadora de Cítricos en Gandía.

Teleoperador/a de Atención al Cliente

Teleperformance-CRIT busca personal para el puesto de teleoperador/a ofrecido en Valencia está diseñado para aquellos con habilidades en trato directo con el cliente, mediante comunicaciones telefónicas o digitales. La empresa requiere individuos que estén preparados para ofrecer un servicio inicial de calidad, solucionando inquietudes y mejorando la experiencia del cliente. Un manejo fluido de herramientas informáticas básicas, junto con una buena capacidad comunicativa, es esencial. Este rol ofrece una variada gama de desafíos que permiten el crecimiento personal y profesional en el sector de servicios.

Para inscribirse y más información en Oferta de Teleoperador/a de Atención al Cliente en Valencia.

En resumen, estas ofertas de empleo proporcionan una diversidad de oportunidades para mejorar y avanzar en distintas carreras profesionales. Cada una ofrece un entorno único donde los empleados pueden desplegar su potencial en diferentes industrias, desde la producción hasta los servicios, asegurando además que cumplen con altos estándares de calidad en cada tarea realizada. Este es un momento óptimo para aquellos que buscan desarrollar sus habilidades dentro de empresas que valoran el crecimiento y el bienestar de sus colaboradores.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.