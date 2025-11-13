Vox deniega las ayudas para la Ciudad del Artista Fallero y Catalá se lo recrimina

La alcaldesa de València y presidenta del PP en esta ciudad, María José Catalá, se ha mostrado este jueves en desacuerdo con las afirmaciones del diputado de Vox en el Congreso Joaquín Robles, que ha indicado que los artistas falleros "ya reciben suficientes ayudas" para justificar su voto en contra de la propuesta de Compromís dirigida a instar a las administraciones a destinar recursos a la Ciudad del Artista Fallero de la capital valenciana.

"No estoy de acuerdo", ha afirmado Catalá respecto a las declaraciones de Robles, al tiempo que ha considerado que están hechas "desde una distancia y un desconocimiento del sector bastante evidente". "No estoy de acuerdo con estas afirmaciones del diputado de Vox", ha apostillado.

A su vez, la primera edil ha discrepado también con Compromís respecto a la propuesta planteada en favor de la Ciudad Fallera, por haberla planteado ahora que no está en el gobierno de la ciudad de València y presentarla desde la oposición. "También he de decir que lo de Compromís también hay que hacérselo ver", porque "presenta una PNL --proposición no de ley-- en el Congreso de los Diputados ahora que ya no está en el gobierno, después de haber estado dos legislaturas en el gobierno sin hacer inversiones en la Ciudad Fallera y sin mejorar las ayudas a los artistas falleros", ha remarcado María José Catalá. "Qué fácil es hacer estas iniciativas cuando uno está en la oposición", ha agregado.

Tras ello, la alcaldesa ha señalado: "No estoy en absoluto de acuerdo con el diputado de Vox, pero he de decir que tampoco estoy nada de acuerdo con la actitud de Compromís". "Bien podía haber mejorado las ayudas a los artistas falleros y haber hecho las inversiones correspondientes y el proyecto correspondiente en la Ciudad del Artista Fallero en los ocho años en los que ha estado gobernado esta ciudad", ha insistido.

Catalá ha recordado que durante esos dos mandatos "el alcalde era de Compromís", Joan Ribó, y ha reiterado que "es fácil" hacer esas peticiones "ahora desde la oposición". "Esto es, desde luego, hacer un poco de trampa, ¿no?", ha indicado.

"INSULTANTES DECLARACIONES"

Desde el grupo de Compromís en consistorio valenciano, el edil Pere Fuset ha señalado que "si Catalá se suma a criticar las insultantes declaraciones de Vox respecto a los artistas falleros, debe hacerlo también respecto a su gobierno". Así, ha expuesto que "PP y Vox rechazaron exactamente la misma propuesta aprobada en el Congreso en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de abril, cuando Compromís la presentó".

"Volveremos a presentarla y esperamos que en esta ocasión rectifiquen" y que "su concejal de Fallas --Santiago Ballester (PP)-- no se limite a argumentar que no se puede intervenir en talleres privados", ha añadido Fuset.

El representante de Compromís ha explicado que la propuesta de esta coalición "era y es clara: que todas las administraciones se unan para comprar y rehabilitar talleres, puesto que hablamos de un proyecto muy costoso que necesita financiación". "El Congreso ha dicho sí y Ayuntamiento y Corts Valencianes, con mayoría del PP y Vox, han dicho no. Tendrán de nuevo ocasión para rectificar, puesto que Compromís volverá a presentar la moción", ha insistido.

Fuset ha asegurado que la Ciudad del Artista Fallero "vive una degradación progresiva desde hace muchas décadas" y ha considerado que "cualquier grupo político lo primero que tiene que hacer es ser autocrítico y pedir disculpas al colectivo por los tiempos de las administraciones".

Igualmente, ha resaltado que "Compromís salió del gobierno en 2023 con dos proyectos muy definidos que le corresponde a Catalá ejecutar: uno es el estrictamente urbanístico, que habla de todo el barrio y no solo de los talleres, y el otro, el que habla de los talleres falleros". Pere Fuset ha censurado que la alcaldesa lo haya "dejado en un cajón" y que de él no se sepa "nada más" en "dos años y medio".

"DESPRECIO"

Por parte, del PSPV-PSOE, Nuria Llopis ha criticado "el desprecio del gobierno de Catalá hacia el mundo fallero después de las declaraciones de Vox, sus socios en el Ayuntamiento" y ha apuntado que a eso "se añade la pasividad del PP para impulsar un proyecto como el Plan Estratégico de la Ciudad del Artista Fallero que iniciaron los socialistas durante el anterior gobierno para regenerar el entorno" ante "la situación de degradación que vive" ese enclave.

Llopis ha lamentado, en un comunicado, que el actual ejecutivo lo esté "demorando injustificadamente durante dos años" y ha afirmado retrasar un "proyecto fundamental para los artistas falleros" únicamente "empeora la situación". Ha comentado que el anterior gobierno progresista dejó preparada la fase ambiental del plan especial con la participación previa hecha y ha precisado que el equipo de Catalá "se esperó hasta julio de 2024 para adjudicar la redacción del resto del plan".

"Tenían nueve meses para redactarlo, pero a día de hoy no conocemos ningún detalle del proyecto o si ha superado los plazos establecidos", ha dicho, además de considerar que a PP y a Vox no les importan "absolutamente nada ni las Fallas ni el futuro de la Ciudad Fallera".

"Las declaraciones del diputado de Vox demuestran una única cosa y no es desconocimiento sino la poca importancia que le dan al eje fundamental de las Fallas como motor cultural y económico de la ciudad, que son los artistas falleros", ha indicado.

Nuria Llopis ha pedido a la alcaldesa "explicaciones tanto por el desprecio que han demostrado sus socios de gobierno hacia las Fallas y los artistas falleros, como por su ralentización de un proyecto importantísimo" para este sector.

europa press