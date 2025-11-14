El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: "Habrá tres grados menos en verano"

El equipo de arquitectos y paisajistas encargado de la reforma de la plaza del Ayuntamiento de València ya ha presentado el proyecto básico al gobierno de Mª José Catalá. Se espera que el diseño, basado en la propuesta Re-natura que ganó en 2022 el concurso de ideas convocado por el anterior gobierno progresista, ajustada ya a los requerimientos del nuevo de PP y Vox, se de a conocer en breve. En mayo pasado, tras meses de idas y venidas, se encargó la redacción del proyecto "definitivo" y la dirección facultativa de las obras de reurbanización integral de la plaza, que ha sido objeto de varias reformas a lo largo de su historia, a Miguel del Rey, Ignacio Fuster y Antonio Gallud con un plazo de tres meses para su presentación, que ya se han cumplido.

La propuesta definitiva mantiene la idea de que haya una arboleda que vertebre la plaza, que es ahora un espacio "invivible" donde la vegetación es un elemento "irrenunciable", explica Miguel del Rey. La propuesta inicial preveía duplicar el número de árboles de la plaza, todos, como se dijo, de hoja caduca, para que haya "una plaza en verano con sombras y otra en invierno", que no interfiera en los eventos de la plaza y "catedral de la pólvora", en concretó, de la tradicional "mascletà". El arbolado previsto en la plaza la convertirá en un refugio climático en los tórridos meses de verano. "Lograremos rebajar la temperatura entre dos y tres grados". "Podemos tener una temperatura de 34 grados, pero bajo los árboles de la plaza habrá 31".

El gobierno de Mª José Catalá fue bastante crítico con el arbolado previsto en la plaza en la medida que podría impedir ver la mascletà como hasta ahora y tapar los edificios históricos que distinguen esta plaza. Del Rey matiza al respecto que se ha trabajado con el actual gobierno hasta alcanzar una propuesta satisfactoria. "Lo que se va a plantar es arbolado de verano, en invierno habrá ramas pero no hojas", explica del Rey.

La plaza del Ayuntamiento actualmente / A.V.

Lo que no se tocará de momento es la fuente ornamental de la plaza, que en la propuesta Re-natura se remodelaba para hacerla más accesible con una especie de playa urbana. La fuente se dejará como está aunque el equipo de arquitectos no renuncia a sugerir la creación de una zona de agua para refresco de los usuarios.

La plaza del Ayuntamiento fue objeto de una reforma provisional en 2020 que peatonalizó la mayor parte de este enclave. El proyecto definitivo mantienen la filosofía de plaza peatonal. "Estará salvaguardada de los coches, aunque tiene que poder pasar el tráfico de residentes, los vehículos de emergencia, los de carga y descarga e incluso transporte público", explica el autor del diseño. La reforma trasciende la plaza en si y abarca la caótica calle Marqués de Sotelo hasta la Estación del Norte. Marqués de Sotelo es un reducto del vacío urbano que dejó la playa de vías de la anterior estación ferroviaria. "Es un espacio sobredimensionado para el tráfico que realmente tiene ahora", apunta el arquitecto.

Hasta Marqués de Sotelo

Las obras de la plaza no arrancarán este año y está por ver si lo harán el próximo. Una vez presentado el proyecto básico, este deberá ser informado por los distintos servicios municipales, incluido el de Bomberos que analizará las condiciones de evacuación de la plaza, donde en fallas se congregan miles de personas. La reforma tiene un presupuesto aproximado de 11 millones de euros. En los presupuestos municipales del próximo año solo hay previstos 98.000 euros casi "testimoniales" para la plaza del Ayuntamiento. Del Rey justifica que no haya aún una partida asignada. "Estamos todavía en fase de proyectos".

La reforma de la plaza del Ayuntamiento plantea una zona de fuegos que pueda usarse todo el año y no la explanada de obra dura infrautilizada que es actualmente. La reforma de esta emblemática plaza es todo un desafío para del Rey y su equipo. "Es un proyecto muy ilusionante porque es un espacio muy especial, pero a la vez complejo". Las obras se acometerán, como se anunció, por fases para que la plaza pueda seguir funcionando y no tenga que cerrarse un espacio vital para la ciudad.

Integración de la tortada y de los maceteros

La integración de los restos recuperados por el actual gobierno de la plaza sobreelevada de Goerlich, la recordada "tortada", no entra a priori dentro del proyecto actual. Sobre los nuevos maceteros que se han instalado en la plaza en sustitución de los macetones circulares en verde y blanco que colocó el anterior gobierno, el equipo de Miguel del Rey no ha recibido de momento ninguna indicación. Estos nuevos maceteros, fabricados a base de granito de color gris oscuro, fue una propuesta para unificar la estética urbana del consejo de arquitectos de la alcaldesa, del que forman parte la presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de València, Marina Sender, Alejandro Escribano, José María Ezquiaga, Fran Silvestre y Carlos Lamela.

Miguel del Rey es arquitecto y catedrático universitario y, además, autor de proyectos como el Jardín de las Hespérides, la rehabilitación de la Harinera del Grao, de la alquería de Barrinto en el parque de Marxalenes, la ampliación del Parque de Benicalap, y la recuperación dunar y reordenación del frente marítimo de la Albufera.