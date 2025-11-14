La EMT pinta nuevos carriles bus en zonas congestionadas para ganar velocidad

EMT València y el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València han elaborado un “plan de choque” para señalizar nuevos carriles exclusivos que permitan mejorar la velocidad comercial del transporte público en vías especialmente congestionadas.

La red de EMT València está en máximos históricos, ya que los viajes se han triplicado respecto a 2019 y han crecido un 12 % en comparación con 2024. “Por ello, y con el fin de continuar mejorando el servicio tras analizar el incremento de los tiempos de algunas líneas, se van a señalizar carriles EMT-Taxi exclusivos en algunas de las vías más congestionadas por donde circulan también algunas de las líneas con mayor afluencia de pasajeros de toda la red como son la 99, con 26.000 pasajeros al día (laborables), la 95, con 13.000, o la 92, con 11.000”, ha destacado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

Medidas de urgencia por la afección del eje Pérez Galdós-Giorgeta

Las obras actualmente en ejecución del eje Pérez Galdós-Giorgeta obligan a desviar el tráfico motorizado por las vías adyacentes y congestionan la circulación en determinados momentos del día. Es el caso de Pío XII, donde se ha procedido esta semana a señalizar y a segregar mediante elementos separadores y bolardos reflectantes el carril derecho, entre Menéndez Pidal y Joaquim Ballester, convirtiéndolo en carril exclusivo EMT-Taxi. Por esta vía circulan las líneas 60, 62, 63, 64 y 92 de la EMT.

En los próximos días se ejecutarán los trabajos en el tramo de Manuel de Falla más cercano al puente Nou d’Octubre, donde se señalizará un carril EMT-Taxi central y se dejarán, para el resto del tráfico, tres carriles de acceso al puente y el carril derecho de acceso a Pío Baroja. Por Manuel de Falla circula la línea 95.

En la calle Nou d’Octubre dirección avenida del Cid, por donde circulan las líneas 73, 95, 98 y 99, también se señalizará un tramo de carril EMT-Taxi exclusivo con elementos separadores para asegurar la accesibilidad a la parada “Ciutat Administrativa 9 d’Octubre-Cieza”, cuya plataforma se amplió en febrero de ese mismo año.

Por otra parte, en el acceso a plaza de España desde Sant Vicent Màrtir se señalizará con pintura y elementos separadores el carril central y se reordenará adecuadamente la planta viaria evitando los trenzados que complican la circulación. Este tramo de Sant Vicent Màrtir forma parte del itinerario de las líneas 27 y 64 de la EMT.

Carril bus exclusivo en el eje Menorca-Serradora-Lluís Peixó

Los trabajos de señalización de un carril exclusivo para el transporte público se efectuarán también en los dos sentidos del eje que engloba las calles Menorca, Eivissa, Serradora, Marí Blas de Lezo i Lluís Peixó. Un eje altamente concurrido y por el que circulan las líneas 4, 19, 30, 31, 32, 92 94, 98 y 99 de la EMT.