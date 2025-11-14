Modepran denuncia que la empresa aspirante a gestionar el refugio de Benimàmet está acusada de maltrato animal

La protectora Modepran, que gestiona el refugio de animales municipal de Bernimàmet desde el año 2011, ha enviado varios escritos a la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de València pidiendo que se paralice el concurso puesto en marcha para renovar a gestión de este servicio, pues la única empresa que se había presentado frente a la propia protectora ha comparecido en UTE con otra compañía sobre la que pesan acusaciones de maltrato animal. Además, entiende que la unión de esa empresa a la que compareció inicialmente, no se había comunicado en tiempo y forma, por lo que la valoración no debería validarse.

Según ha explicado Amparo Requena, responsable de Modepran, el refugio de Benimàmet está gestionada por la protectora desde 2011 mediante contratos que se han ido prorrogando. En ese tiempo ha habido otros concurso para adjudicar la gestión, pero "o han sido anulados por irregularidades o han quedado desiertos". En mayo de este mismo año se lanzó un nuevo concurso para la gestión de este servicio por tres años y un importe global de 5,3 millones de euros.

A esa convocatoria se presentaron Modepran y otra empresa, aunque cuando se abrió la primera plica esta última empresa aparecía formando UTE con una segunda mercantil que en principio no figuraba como admitida en el proceso.

Supuestas irregularidades

Analizada la situación por parte de Modepran, la protectora detectó presuntas irregularidades administrativas por la concurrencia inesperada de esa segunda empresa y por el historial de la misma. Según figura en el documento enviado a la mesa de contratación por Modepran, esta empresa "tiene abiertos en la actualidad varios expedientes penales por delitos de maltrato animal en el desempeño del servicio de recogida y cuidado de animales que presta tras su adjudicación en licitación por varios ayuntamientos, habiendo sido retirado el servicio en varios de ellos". Concretamente, cita procedimientos en Logroño (4), Chiclana de la Frontera y Granada.

Para Modepran, según se indica en el documento, estos hechos "podrían suponer la incompatibilidad de que esta empresa y la UTE puedan prestar un servicio de atención y cuidado de animales". Es más, entienden que si se sigue adelante con el procedimiento y se adjudica el refugio de Benimàmet a esta empresa, una posible condena posterior en alguno de los procedimientos abiertos obligaría a hacer un nuevo concurso, con el gasto para las arcas municipales que eso representa.

Por otro lado, la protectora explica que esta empresa no aparece entre las empresas admitidas al concurso y que fue en la apertura de las plicas cuando se dio a conocer la concurrencia en UTE, por lo que pide que no se tenga en cuenta la valoración de esa empresa y se la excluya del proceso.

Amparo Requena recuerda que este tipo de contratos tienen una carga ética importante que está por encima incluso del precio de licitación, y si se trata de "empresas que se dedican al control de plagas o tienen expedientes abiertos por maltrato animal, no pueden estar en un concurso de estas características".

Los técnicos decidirán

El Concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha evitado pronunciarse sobre este asunto y ha asegurado que esas alegaciones las tendrán que resolver los técnicos de la Mesa de Contratación, sin interferencias externas. "Si la mesa de contratación ve alguna irregularidad actuará de oficio", afirma.

Simplemente, ha puesto en valor el "esfuerzo económico" que está haciendo el consistorio para "profesionalizar" el servicio y que se "haga el mejor trabajo posible". Y recuerda que hasta ahora el refugio funcionaba a base de convenios que no tenían las garantías juridicas suficientes, hasta el punto de que la propia Intervención les había apremiado a hacer este concurso.