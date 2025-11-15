Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chollo inmobiliario en València: Piso con terraza pegado a la playa por 182.000 euros

El inmueble se encuentra también próximo a la zona del río, en Ayora, y dispone de 65 metros cuadrados

Piso en venta en Ayora

Piso en venta en Ayora / tucasa

Mario González

València

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual es la dificultad que tiene la compra de una vivienda. La subida de precios y la gran demanda convierten un objetivo en la vida de cualquier joven o persona que quiere un lugar donde formar su familia en un quebradero de cabeza.

Una de las opciones más viables dentro del sector es la adquisición de segunda mano, con precios más asequibles. Hay que estar muy atentos porque estas ofertas desaparecen rápido y, en muchos casos, se pueden encontrar oportunidades de mercado únicas como este piso con terraza en València por 182.000 euros.

Este piso de 65m2 es una opción idónea para invertir en una vivienda con potencial. Cuenta con tres dormitorios, un salón, cocina, cuarto de baño, balcón y se encuentra en una tercera planta sin ascensor. Requiere de una reforma integral, pero su precio y sus características permiten moldear a tu gusto lo que puede ser tu casa, hecha totalmente a tu medida.

Piso en venta en Ayora

Piso en venta en Ayora / tucasa

La localización del inmueble es difícilmente mejorable. Se sitúa en el barrio de Ayora,València, un barrio tranquilo, familiar y céntrico. La zona cuenta con acceso fácil a zonas verdes, parques y jardines. Además el transporte público está a tiro de piedra, disponiendo de parada de metro cercana y varias paradas de autobús en las inmediaciones. Está muy bien comunicada también por la V-30 y se encuentra prócimo a todo tipo de servicios como centros educativos, comercios, supermercados, farmacias, etc.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
  2. El ayuntamiento adquiere un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados
  3. El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: 'Habrá tres grados menos en verano
  4. Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
  5. València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar
  6. Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
  7. El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
  8. La ampliación del puente del Nou d'Octubre como contraprestación de la 'operación Carrefour

Chollo inmobiliario en València: Piso con terraza pegado a la playa por 182.000 euros

Chollo inmobiliario en València: Piso con terraza pegado a la playa por 182.000 euros

Carbonell buscará un acuerdo in extremis para la ZBE en el pleno en el que se pedirá su cese

Carbonell buscará un acuerdo in extremis para la ZBE en el pleno en el que se pedirá su cese

Dos comisiones mayores y trece infantiles `de València se quedarán sin subvención de falla en 2026

Dos comisiones mayores y trece infantiles `de València se quedarán sin subvención de falla en 2026

La Primera A exhibe bocetos para 1,2 millones en Fallas

La Primera A exhibe bocetos para 1,2 millones en Fallas

Las Fallas que vienen del Este de Europa

Las Fallas que vienen del Este de Europa

Programa de Fallas 14-16 de noviembre: Bocetos y la gala "En Vena"

Programa de Fallas 14-16 de noviembre: Bocetos y la gala "En Vena"

Bernabé da por agotada la legislatura de Catalá: "No hay ningún proyecto nuevo"

Bernabé da por agotada la legislatura de Catalá: "No hay ningún proyecto nuevo"

El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: "Habrá tres grados menos en verano"

El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: "Habrá tres grados menos en verano"
Tracking Pixel Contents