Chollo inmobiliario en València: Piso con terraza pegado a la playa por 182.000 euros

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual es la dificultad que tiene la compra de una vivienda. La subida de precios y la gran demanda convierten un objetivo en la vida de cualquier joven o persona que quiere un lugar donde formar su familia en un quebradero de cabeza.

Una de las opciones más viables dentro del sector es la adquisición de segunda mano, con precios más asequibles. Hay que estar muy atentos porque estas ofertas desaparecen rápido y, en muchos casos, se pueden encontrar oportunidades de mercado únicas como este piso con terraza en València por 182.000 euros.

Este piso de 65m2 es una opción idónea para invertir en una vivienda con potencial. Cuenta con tres dormitorios, un salón, cocina, cuarto de baño, balcón y se encuentra en una tercera planta sin ascensor. Requiere de una reforma integral, pero su precio y sus características permiten moldear a tu gusto lo que puede ser tu casa, hecha totalmente a tu medida.

Piso en venta en Ayora / tucasa

La localización del inmueble es difícilmente mejorable. Se sitúa en el barrio de Ayora,València, un barrio tranquilo, familiar y céntrico. La zona cuenta con acceso fácil a zonas verdes, parques y jardines. Además el transporte público está a tiro de piedra, disponiendo de parada de metro cercana y varias paradas de autobús en las inmediaciones. Está muy bien comunicada también por la V-30 y se encuentra prócimo a todo tipo de servicios como centros educativos, comercios, supermercados, farmacias, etc.