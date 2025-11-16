La lucha del Mercado de Castilla por resistir al paso del tiempo y a la feroz competencia

Con un mural que reivindica la importancia de comprar en el comercio local y con una frase que recalca su presencia en el barrio, así recibe el Mercado de Castilla a los vecinos y vecinas que acuden diariamente a comprar. Un espacio con 47 años de historia, ubicado en pleno barrio de Tres Forques, entre la avenida que recibe el mismo nombre y la del Cid. 134 puestos abrieron en sus inicios. Muchos de ellos, con el paso del tiempo, fueron cerrando debido a las jubilaciones de sus dueños o al estado de salud de los mismos.

Aquellos que optan por el pequeño comercio y por la atención más personalizada se encuentran con un espacio que clama por su supervivencia. Con unos puestos que abren diariamente gracias al esfuerzo de sus comerciantes, amenazados por las grandes superficies que compiten con ellos con unos horarios indiscriminados, incompatibles con la conciliación familiar y el descanso adecuado.

Pero, a pesar de los inconvenientes por los que atraviesan estos espacios, concebidos para la obtención de víveres, a día de hoy son lugares perfectos para el encuentro social, la charla y la desconexión; en definitiva, una vía de escape de la rutina a la que estamos sometidos en nuestro día a día.

En el primer capítulo de 'A pie de barrio', una serie de capítulos en los que recorremos los diferentes mercados y distritos de València, ahondaremos en el Mercado de Castilla y en sus comerciantes. Conoceremos diferentes historias, tanto de vendedores como de clientes, para que nos descubran los lazos que han establecidos, así como aquellas dificultades encontradas.