El PSOE denuncia un curso infantil de lucha y defensa personal de las Fuerzas de Defensa Israelíes en Nazaret

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado, a través de su concejal Borja Santamaría, que el ayuntamiento ha autorizado la celebración, en instalación municipal, de cursos de krav magá para niños. Es decir, "el sistema oficial de lucha y defensa personal creado por las Fuerzas de Defensa y Seguridad israelíes" que, ha advertido, “no busca competir ni formar en valores, sino neutralizar a un oponente causando daño mediante cualquier recurso”.

Santamaría acusa al equipo de gobierno municipal de "irresponsabilidad” por permitirlo. En concreto, la actividad está programada para el próximo 21 de noviembre, en el Polideportivo de Nazaret, y cuesta 10 euros. "Es inaceptable que unos espacios públicos pensados para el deporte, la convivencia y la educación en valores se destinen a actividades de este tipo, y además con ánimo de lucro”.

"Se ha cruzado una línea muy peligrosa al permitir que menores practiquen técnicas de combate en instalaciones públicas. Están normalizando actividades y discursos que nada tienen que ver con la promoción de hábitos saludables o la educación en igualdad”, ha denunciado y ha afirmado que el modelo de las derechas es “incompatible con una ciudad que quiere convivir en paz y construir comunidad”.

Santamaría acusa al gobierno municipal de "en lugar de fomentar valores de respeto, termina abriendo la puerta a dinámicas y mensajes que alimentan el odio y la confrontación”. Ante esta situación, ha exigido al Ayuntamiento que dé “explicaciones inmediatas sobre la autorización de esta actividad y sobre los criterios utilizados para ceder espacios municipales a iniciativas que no solo no educan, sino que contradicen la razón de ser de nuestras instalaciones deportivas”.