"Si València no fuera una ciudad segura, no atraería a la gente como lo hace"

Desde hace seis meses, Ángel Albendín está al frente de la Policía Local de València. Llegó al cargo en medio de importantes turbulencias internas que terminaron por dejarlo a él como único aspirante legalmente posible, pero pasado este tiempo se ha asentado en el cargo y ya está acometiendo las primeras reformas dentro del cuerpo. Asegura que València es una ciudad segura y que la inmigración no puede vincularse a la delincuencia. Y no ve un problema especial que amenace a la ciudad. El tráfico cree que es complicado en algunos puntos, pero nunca peor que otras ciudades similares.

P- Lo primero. ¿Qué tal se encuentra? Ya son seis meses en el cargo.

R- Pues llevo desde el 29 de abril. Seis meses. Bien. Aterrizando. Es una organización muy grande. Aunque llevo mucho tiempo y la conozco, tienes que ver muchas cosas, analizar muchas cosas y eso lleva su tiempo, pero bien. Somos ahora mismo 1600 funcionarios y siete comisarías. Y tiene su parte técnica.

P- Le decía si estaba bien porque usted ha sido varias veces candidato a ocupar la jefatura de la Policía Local de València y ha llegado al puesto finalmente en un momento convulso, con otros posibles aspirantes bloqueados por un proceso de ascensos que está en los tribunales.

R- Bueno, yo llevo aquí desde el año 93 y sí es cierto que cuando se fue el jefe Andrés Rabadán se me proponía como posible sustituto porque estaba haciendo sus funciones. Pero bueno, no ocurrió y la vida es así. Ahora ha llegado el momento y esto es el colofón, como quien dice, a mi carrera profesional, así que bien.

El jefe de la Policía Local, Ángel Albendín, en su despacho. / F. Bustamante

P- ¿Se siente ya asentado en el cargo o quedan aún algunas cosas que resolver?

R- Con respecto a mí no. Solamente éramos dos personas posibles, de acuerdo con la legislación, para poder tomar el cargo, Rafael Mogro, comisario principal, y yo. Pero él tiene problemas de salud y yo era el único con la posibilidad de ser de acuerdo con la normativa. Sí que ha habido polémicas o interpretaciones, pero que no se ajustaban a lo que es el marco legislativo. Yo estoy en comisión de servicio, que es un trámite habitual, y ahora ha salido la oferta de la plaza que se tenía que cubrir ya con los trámites y procedimientos administrativos establecidos por la Ley.

P- ¿Le sentó bien que pusieran a José Vicente Herrera, anterior jefe de la policía, de coordinador de Seguridad, que era un cargo que no existía?

R- Ni me sentó bien ni mal. Yo ahí no entro. Es una decisión política y no entro. En principio, él tiene su valía y sus competencias. Y yo tengo las mías.

P- ¿Y no le ha interferido en su trabajo?

R- No. En principio no. Él es un cargo político y yo soy un funcionario.

P. ¿Cómo está siendo la experiencia de estos seis primeros meses?

R- Pues una experiencia intensa, porque a mí me gusta analizar las cosas. Como jefe me puedo equivocar, pero intento recopilar mucha información, auditar las cosas, ver cómo está la organización y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Entonces intenso, intenso, porque es una organización muy grande. Pero yo en mi trayectoria he pasado por todo. La única área que no he trabajado ha sido la parte de administración y contratación, que ahora me toca conocerla. Pero bueno, conozco todas las unidades y todas las áreas de la organización.

P- ¿Y se podría decir que València es una ciudad segura?

R- Sí. València es una ciudad segura. Ahora se han dado el dato de la mejora de seis puntos en este año. Sí, València es una ciudad segura, y prueba de ello es que es permanentemente nombrada en foros internacionales y revistas como foco de atracción de gente, es decir, si el factor seguridad no fuera un factor bueno, no atraería a la gente.

P- Hay mil cuestiones de seguridad que se plantean en una ciudad, pero ¿cuál es ahora mismo la que más le preocupa?

R- Hoy tenemos problemas, pero no son problemas tan graves. Yo creo que los problemas que tiene València son los problemas habituales. No hay un problema excesivamente grande por el que tengamos que decir que estamos en la situación crítica. Tenemos problemas como el botellón o podemos tener problemas de puntos de tráfico de droga, que eso siempre genera inseguridad, porque al final la seguridad es una percepción subjetiva, pero percepción de inseguridad general por parte del ciudadano yo creo que no hay. Tenemos el botellón, el tema de ruidos, de tráfico, pero nada crítico.

P- Le voy a preguntar, porque sale en las estadísticas, por el tema de la violencia sexual. Todos los delitos bajan, pero la violencia sexual, en sus diferentes situaciones, sigue al alza.

R- La verdad es que yo no tengo todos los datos, porque al ser delitos lo lleva la Policía Nacional. Yo no sé si tiene que ver con la sensibilización. Es decir, es posible que hace unos años la sociedad no estuviera tan mentalizada, que esto fuera menos visible. Afortunadamente, la sociedad se sensibiliza y cuanto tú bajas el nivel tuyo de percepción se ve más. Nosotros actuamos mucho con el grupo Gama, actuamos mucho con este tipo de hechos, pero no puedo decir o aseverar, porque no tengo datos, que esto está subiendo.

P- ¿Es la inmigración un problema de seguridad?

R. Yo creo que no. Es una realidad que tiene todo el mundo. Uno debe ser consciente de que la inmigración, tal como tenemos nuestra estructura poblacional, es necesaria para soportar el estado de bienestar. O sea, yo creo que es un tema necesario y, como todo, dentro de la inmigración hay ciertos individuos que están en la marginalidad y que pueden tener situaciones de conflictividad o de acción delictiva, pero decir que inmigración es igual a delincuencia no lo veo correcto.

P- El tráfico es la función más destacada, quizás, de la Policía Local. Y últimamente venimos diciendo que el tráfico se está complicando cada vez más en València. Es verdad que tenemos Pérez Galdós en obras, pero ¿habría que tomar alguna medida para aminorar la intensidad de circulación?

R- La verdad es que ahora tenemos Pérez Galdós. Canalizar 60.000 vehículos tiene su complejidad. Pero yo creo que València, si se compara con otras ciudades, tienen una buena movilidad. Lo que pasa es que, lógicamente, pensamos en nosotros, y eso hace que pierdas un poco la referencia. Todo ciudadano tiene una experiencia con el tráfico y todo ciudadano tiene su percepción sobre el tráfico. Pero yo creo que estamos bastante bien. Tenemos un sistema, sobre todo a nivel tecnológico, que está regulando los flujos de tráfico y yo creo que funciona bien, lo que pasa es que el tráfico es física, es física de fluidos, es decir, si al final se concentra en ciertos puntos va a ser inevitable... Pero no tiene que ver con una mala gestión, sino porque es como una acequia: cuando llega a un límite la acequia se desborda y aquí lo que hace es que va hacia atrás. Yo creo que la movilidad es buena en València. Obviamente, tenemos puntos y zonas en los que sí que se producen congestiones, pero ya digo, tiene que ver más con lo que es la capacidad de la vía. Las ciudades están como están diseñadas y cambiarlas es difícil. Y además hay que tener en cuenta que también ha entrado todo el tema de los vehículos de movilidad personal, los carriles bicis... Todo esto también son factores que están influyendo en el tráfico.

El nuevo jefe de la Policía Local de València. Lleva seis meses en el cargo. / F. Bustamante

P- ¿Qué opina de la Zona de Bajas Emisiones que está ahora mismo a punto de ponerse en marcha?

R- La Zona de Bajas Emisiones sale de una directiva europea y tiene sentido para el medio ambiente y la contaminación. La naturaleza del tráfico urbano cambia a modelos más sostenibles y de vehículos de movilidad personal, que tienen menos coste ambiental. Desde ese punto de vista es bueno. Lo que tenemos que ver ahora es qué efectos tiene y a partir de ahí adaptarnos. Pero yo creo que es una tendencia que va a estar ahí y se va a mantener.

P- Ha citado el tema de los patinetes. ¿Sigue siendo un problema para el tráfico y las personas?

R- Los patinetes son una realidad. Nosotros tenemos datos de 2017 y había muy pocos accidentes, pero luego aumentó mucho. La tendencia en estos dos últimos años ha bajado un poco, pero sigue siendo un tipo de tráfico problemático, porque el perfil de usuario es de chavales jóvenes que a lo mejor todavía no tienen ni siquiera el carnet de conducir. Se conocen poco las normas. También es un vehículo que no es el más seguro del mundo. De hecho, los datos que dimos el año pasado sobre siniestralidad indicaban que el índice de lesividad era de un 85%, es decir, de cada diez accidentes entre ocho y nueve tenía lesiones. Entonces es algo que nos preocupa y estamos trabajando en ello. De hecho vamos a poner acciones muy encaminadas a ello.

P- Por ejemplo...

R- La idea es que tengamos unos circuitos para los patinetes y las bicicletas lo más seguros posible, porque al final el objetivo del tráfico, aparte de la movilidad, es también la seguridad vial, es decir, el número de personas lesionadas o muertas. Dentro de nuestro planteamiento estratégico, es importante rebajar ese número de víctimas. De hecho, la Unión Europea establece como objetivo bajar al 50% las muertes en accidentes de tráfico y es un objetivo que tenemos que conseguir.

P- Pero también se puede imponer el seguro obligatorio, como quiere la DGT, controlar la potencia, etc.

R- Las velocidades en teoría están controladas por el propio patinete, porque no pueden pasar de 25 kilómetros hora. Otra cosa es que los truquen, que los trucan. Además, se truca con software y es fácil. Y difícil de detectar. Pero obviamente el seguro es algo importante. Y también estamos con un proyecto que vamos a presentar con la Universidad Carlos III sobre temas de lesividad, ver hasta qué punto las características del patinete se pueden mejorar para disminuir la lesividad. También es importante el tema de la formación en los colegios. De hecho, nosotros vamos a plantear unas acciones formativas a los potenciales usuarios de patinete para que se den cuenta de que aunque es un vehículo fácil de conducir, tiene sus riesgos manejarlo.

P. Vamos a las fiestas. Últimamente, las Fallas tienen un problema clarísimo de masificación ¿Se percibe así también en la policía? ¿Se puede ir esto de las manos?

R- La verdad es que las Fallas siempre han sido masificación. Y yo creo que esa tendencia existe. Pero creo, y esto es una apreciación personal, que existe una tendencia a nivel, no de España, sino mundial, de que hoy en día la gente viaja mucho. El nivel de afluencia a sitios de interés turístico ha crecido muchísimo y en las Fallas también. Es que ahora vas a cualquier ciudad y está llena. Por donde vayas hay colas. Estuve hace poco en Dubai y hicimos un viaje al desierto para estar en las jaimas y disfrutar de aquello. Pero cuando llegue a la base habría como 300 todoterreno. Yo creo que en València tendremos que ir analizando y viendo, tomando medidas, sobre todo para que se pueda con este volumen de gente que tenemos, para que se disfrute y haya seguridad para disfrutarlas.

P- Aquí el problema es que las aglomeraciones pueden resultar peligrosas.

R- Bueno, eso es lo que ahora se está estudiando y estamos viendo, no solamente nosotros sino con la Policía Nacional, porque obviamente también ellos tienen cosas que decir. El año pasado ya se produjo una situación así, creo que el día 15, y estamos viendo qué medidas tácticas se pueden tomar. Lo que pasa es que aquí también vamos a entrar en la realidad de lo que son las Fallas y el mundo fallero. Pero obviamente sí que es un tema que estamos estudiando y viendo. Seguramente antes de fallas tendremos una reunión con la Policía Nacional y veremos qué medidas tomamos. Esto es como todo. Yo, como llevo mucho tiempo aquí, recuerdo que en las Fallas los coches llegaban hasta el centro. Y cuando se empezaron los cortes pasaron varios años hasta llegar a la normalización. Posiblemente en el tema de la mascletà o ciertas concentraciones tenemos que ver si hay que hacer algo y supongo que será algo gradual para que la gente se vaya mentalizando.

P- De momento a las verbenas del centro se les ha puesto un poquito de control. Se han prohibido por la noche en tres comisiones y se ha recomendado no hacer verbenas nocturnas en Ciutat Vella y Russafa. Y ha sido una propuesta de la Policía Local.

R- Bueno, nosotros hemos puesto interés porque lo han puesto los ciudadanos. Al final, nosotros lo que hacemos es trasladar lo que dice la ciudadanía con sus demandas, las quejas que se han tenido y las situaciones que se han producido. La fiesta tiene que compaginar la diversión con el ritmo de vida de la gente. Yo creo que las fiestas son para disfrutarlas, pero siempre y cuando al final no genere una serie de perjuicios a los ciudadanos.

P- Ahora que habla de convivencia, ¿qué le parecen las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS)? ¿Es el modelo ideal o habría que buscar otras fórmulas para compaginar el descanso y el ocio nocturno?

R- Pues la verdad es que no puedo decir que no me guste. Al final ahí se han concentrado reclamaciones y hay gente que pierde calidad de vida. Y esto es un conflicto entre el derecho al ocio y el derecho al descanso. Entonces, yo creo que si no existen las Zonas Acústicamente Saturadas habría que plantear otras medidas, y eso es difícil, porque otra medida es hacer zonas de ocio exclusivo, que estuvieran aisladas, y eso es muy complicado. Venimos de un histórico en el que ha habido una concentración de locales con sus licencias, y ahí hay una serie de concurrencia de derechos. Hoy por hoy lo que de alguna forma puede mantener ese equilibrio son las ZAS.

P- El botellón es lo que genera mucho quebradero de cabeza por las noches.

R- Sí supone un quebradero de cabeza. Es un problema por los ruidos y por cómo dejan la zona. Y luego tiene otro aspecto importante que va un poco más allá, que es el la salud de los jóvenes, el consumo de alcohol. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar formación en los colegios, hablamos del botellón y de los efectos que tiene el alcohol. Pero no cabe duda de que es un tema que tenemos que resolver, porque hay ciertas zonas que son estables, pero otras van cambiando y si aprietas aquí se van allá. Nosotros vamos pastoreando el tema. Pero bueno, ahí tenemos que seguir trabajando en ese tema.

P- Le hablo de cuestiones ya internas. ¿Por dónde cree que tiene que evolucionar la Policía Local? Más presión en la calle, nuevas tecnologías...

R- Yo he estado durante estos meses analizando la situación y creo que la Policía Local debe ir evolucionando hacia la eficiencia, que no la eficacia. Lo que tenemos que hacer es, con los recursos que tenemos, generar un servicio más eficiente. Estamos en la era de la información y de las tecnologías, podemos aplicar muchas herramientas para ser más eficientes, por ejemplo, para mejorar los tiempos de respuesta. Pensemos en Amazon. Amazon tiene éxito por su logística. Bueno, pues nosotros tenemos el plantear que nuestras patrullas cubran de la forma más rápida posible las reclamaciones. Hay que empezar a meter tecnología y poner métodos de trabajo que nos permitan llegar a ese tipo de eficiencia. Yo creo que la policía también tiene que ser más próxima al ciudadano. De hecho, se va a revitalizar lo que era la policía de barrio, porque ese policía va a ser el termostato del barrio, de saber cómo está, y nos va a dar la posibilidad de anticiparnos o de poder crear estrategias. Yo planteo la Policía con 3 capas, una capa que sería el policía de proximidad, una capa de acción más rápida que lo hacen los patrullas y luego una capa más alta que es la USAP, que se mueve según los niveles de conflicto que haya en cada momento.

Ángel Albendín, jefe de la Policía Local de València. / F. Bustamante

P- ¿Y para todo esto será necesario algún tipo de reestructuración dentro de la policía?

R- Ya lo hemos hecho. Hace una semana hicimos una restructuración. Con los nuevos compañeros que han venido vamos a potenciar la policía de barrio de acuerdo a las demandas que hay en los diferentes barrios y hemos potenciado también la USAP y hemos reforzado plantillas en aquellas comisarías donde los recursos tienen que estar ajustados a la demanda.

P- Los sindicatos hablan algunas veces de la multitud de eventos que se suceden en València. Cada vez hay que atender a más sitios con los mismos medios materiales y humanos. ¿Se ha convertido esto en un problema para la policía?

R- Tenemos un problema y tenemos la solución. Quiero decir, sí que es cierto que han aumentado mucho los eventos. València es una ciudad que tiene eventos de todo tipo y sigue la progresión. Tiene una agenda muy extensa y muy densa, pero bueno, al final tenemos herramientas, como pueden ser los servicios extraordinarios, que nos permiten coger policías para que cubran esos eventos. Hoy por hoy la cobertura la tenemos cubierta, pero bueno, si siguen aumentando, nosotros seguiremos creando herramientas para darle respuesta a los eventos, porque al final es algo que no podemos evitar.