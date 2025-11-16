València recuerda con un monumento a las víctimas de violencia vial

"Rememorar la pérdida y tratar de focalizarnos en lo que permanece" es el objeto con el que un monumento recordará a partir de ahora a las víctimas de la Violencia Vial ha sido inaugurado este domingo en la Glorieta y es original de Alfredo Llorens García "en recuerdo y homenaje a las víctimas" sufragado por el Ayuntamiento de València.

El acto ha incluido un “panel de los recuerdos” donde los familiares y amigos podrán colocar fotografías en recuerdo de sus parientes. Tras la lectura de un manifiesto por parte de la asociación Stop Accidentes, una ofrenda floral ha cumplimentado a las víctimas, junto con un minuto de silencio. Además, hasta el lunes 17, el monumento de Porta de la Mar se iluminará de color naranja en señal de apoyo.

Entidades e instituciones participaron en el acto de homenaje / Ayto Vlc

La escultura de Alfredo Llorens, está realizada en fundición y es de dos metros de altura y una base cilíndrica de un metro de diámetro. Se ha previsto, además, la instalación de iluminación mediante la colocación de un foco de Led que se activará junto al alumbrado público del jardín. Su propuesta evoca el recuerdo a las víctimas y el apoyo a sus familiares, con las flores como elemento esencial.

La ofrenda de flores es habitual en los lugares donde se han producido accidentes de tráfico con víctimas mortales, que ahora tendrán esta obra artística para unir a todos los afectados al tener los ramos un carácter permanente por formar parte del grupo escultórico.

El diseño, fabricación e instalación de este monumento, por un importe de alrededor de 60.000 euros, se ha realizado con cargo al Contrato de Gestión del Tráfico de la ciudad de València en base a las medidas de mejora anual para la implantación de las acciones del Plan Director de Seguridad Vial como campañas divulgativas.

El monumento, con los ramos de flores esculpidos / Ayto Vlc

Día Mundial en recuerdo a las Víctimas de Violencia Vial

Desde hacía más de 20 años la Asociación Stop Accidentes, creada por víctimas de siniestros viales y sus familiares, venía conmemorando el Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Violencia Vial el tercer domingo de noviembre de cada año y, posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 60/2005, así lo decretó.

El Pleno del Ayuntamiento de València acordó por unanimidad, el 27 de abril de 2023, una moción sobre el apoyo a las víctimas de siniestros viales y la instalación de un monumento en recuerdo y homenaje en un lugar suficientemente visible y accesible de la ciudad, así como que se institucionalizara el tercer domingo de noviembre como Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Violencia Vial, acuerdo que se aprobó definitivamente en el Pleno del 31 de octubre de 2024.

También así se pretende concienciar a la ciudadanía en su conjunto acerca de la importancia de la conducción responsable para evitar que haya más víctimas.