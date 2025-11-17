Carbonell hará en el pleno una nueva propuesta para la ZBE con referencias a los puntos que pide la oposición

El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha anunciado que presentará en el pleno de mañana, martes, una propuesta para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la que se incluyen los puntos que ha sugerido la oposición respecto a la ampliación del perímetro, la inclusión de la etiqueta B y los plazos de puesta en marcha. Carbonell, que no ha querido desvelar más datos de su propuesta, ha admitido que se trata de la última oportunidad de tener una ZBE en València. "No hay plan B, si no hay acuerdo no hay Zona de Bajas Emisiones", ha dicho con contundencia.

Así mismo, se ha referido a la denuncia del Partido Socialista en el sentido de que no está habiendo una auténtica negociación, prueba de los cual sería que llevan 11 días sin hablar del tema. Carbonell asegura que esa falta de negociación es responsabilidad del propio grupo socialista, que "dijo que sin el Corredor Verde no hay negociación".

En cualquier caso, el concejal se ha mostrado optimista respecto a un posible acuerdo con su propuesta al pleno y no se plantea la opción de dimitir. "Entendería mi renuncia si fuera yo quién pone los obstáculos, pero yo soy el que está haciendo todo lo posible por un acuerdo", dice.