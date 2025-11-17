La fuente histórica de la plaza del Ayuntamiento se renueva en espera de la reforma integral

A la espera de que se presente el proyecto definitivo para la reforma de la plaza del Ayuntamiento de València presupuestada en 11 millones de euros y elaborado, por encargo del gobierno de Mª José Catalá, por el equipo de arquitectos formado por Miguel del Rey, Ignacio Fuster y Antonio Gallud, la fuente ornamental de este espacio ha sido objeto de una renovación y limpieza en profundidad financiada con Fondos Next Generation. La propuesta que ganó en 2022 el concurso de ideas para remodelar y renaturalizar la plaza (Re-natura) proponía convertir la fuente en un espacio más accesible, generando espacios de refresco similares a los que ya existen en el Parc Central o la plaza del Rosario del Cabanyal y que también están previstos en la remodelación de la plaza de San Agustín. La histórica fuente de la plaza del Ayuntamiento pasaba así de ser una pieza ornamental a ser un elemento de uso y disfrute ciudadano. Al nuevo gobierno de PP y Vox no le termina de convencer la propuesta para la fuente por lo que la previsión es que se quede como está.

La fuente de la plaza del Ayuntamiento tiene más de 60 años. Se construyó tras el derribo de la plaza de Goerlich (la llamada tortada por su sobreelvación). Se inauguró en 1963 y fue diseñada por Carlos Buigas Sans. La fuente, que ocupa una superficie de 295 metros cuadrados, tenía originalmente en su interior un organillo de levas que accionaba los distintos elementos de la fuente y permitía la variación de los juegos de luz y transiciones suaves de unos tonos de color a otros. El mecanismo era controlado desde el interior por una persona. El sistema está ahora totalmente automatizado.

En los últimos meses, personal especializado ha retirado cerca de una tonelada de pequeñas piedras del entorno de la fuente que habían ido a parar al interior de los vasos, obstruyendo algunos conductos. Del mismo modo, aprovechando que la fuente iba a estar vacía por unos días se han revisado los proyectores y empalmes sumergidos, para recuperar al máximo la iluminación de la cascada de la fuente. La unión temporal de empresas formada por EMR, Gamaser y Macsa ha sido la encargada de acometer la restauración de la céntrica fuente ornamental y de otras nueve más de la ciudad, a las que se han destinado 442.000 euros. Dentro del plan de mantenimiento fijado por el Servicio del Ciclo Integral del Agua, se contemplan, al menos, dos limpiezas al año, mediante agua a presión y otros medios mecánicos, para eliminar al máximo las incrustaciones calcáreas, la proliferación de algas y la biocapa que se crea.

El Ayuntamiento de València también ha invertido 430.000 euros en la renovación de los maceteros de la plaza del Ayuntamiento, sustituyendo los que había instalado el anterior gobierno progresista, que se almacenan junto con las oliveras que tenían plantadas en una solar de una contrata municipal de Alfafar. El consistorio ha colocado 152 nuevas jardineras de hormigón en la plaza y su entorno. Los maceteros del anterior gobierno de Joan Ribó (Compromís), cuya calidad estética cuestionó serán recolocados en colonias felinas y aparcamientos públicos.

Cirugía para la fuente

La fuente histórica ha sido objeto de un diagnóstico previo en el que se ha utilizado una cámara endoscópica para acceder al interior del circuito. A pesar de que, exteriormente, presentaba un aspecto aceptable, el interior estaba en mal estado. El 95% de los orificios del difusor interno del surtidor estaban obstruidos por lo que fue necesario sacar el difusor central fue necesario fragmentarlo, porque la pieza estaba soldada por la incrustación calcárea y el óxido. También se aprovechó la parada de la fuente para reparar una fuga que empezaba a ser importante de la tubería del circuito ocho.

El ayuntamiento adjudicó en noviembre del año pasado el contrato de obras para renovar las diez fuentes ornamentales e históricas de la ciudad con el objetivo de reducir la huella de carbono y mejorar su aspecto visual para incrementar su atractivo turístico. De esta manera se ha conseguido igualmente que las fuentes se conviertan en instalaciones más atractivas, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Rehabilitación de diez fuentes ornamentales e históricas

Las diez fuentes renovadas son la llamada Alberca Mistral (en la zona ajardinada de la calle de la Blanqueria), las de la plaza del Carme y de Vicente Iborra; el monumento al río Túria en la plaza de la Mare de Déu, la de la plaza del Ayuntamiento, las de las alamedas de Viveros (en el inicio del Paseo de la Alameda) y la de la avenida de Aragó, la dedicada al maestro Serrano en la calle Burriana, el monumento a Sorolla de la plaza de la Setmana Santa Marinera, y la fuente de Reino de València. Las fuentes han incorporado mejoras en los juegos de agua y luz así como una adecuación de la instalación eléctrica y los cuadros de control. Los exteriores e interiores de los respectivos vasos han recibido también una serie de mejoras. En el caso de la fuente de Silvestre de Edeta en la plaza de la Mare de Déu, que rinde homenaje al río Túria, ésta ha sufrido sólo la restauración del monumento, sin afectar al juego de luces.