Así serán las luces de Navidad en València y el acto de inauguración: día, horario y concierto

La Navidad llega oficialmente a València en unas condiciones anímicas muy diferentes a las del año pasado. A finales de 2024, la celebración se retrasó en el tiempo atendiendo a las circunstancias que había tanto en alguno de los pueblos de la ciudad como en los municipios afectados por la dana. Hubo un debate enconado entre el "cómo puede ser que se celebre la Navidad con lo que ha pasado" y el "si no se celebra, no se estimula el comercio y no se generan puestos de trabajo, que redundan en las propias zonas afectadas". Finalmente, Navidad hubo con un registro diferente al habitual y con algunos guiños especiales a La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral.

Doce meses después, la normalidad está ya presente y la ciudad ya tiene preparada gran parte de su oferta. Desde hace unos días está ya izado el árbol en la plaza del Ayuntamiento y han empezado las obras de la pista de hielo, mientras que la iluminación está también colocada tanto en las calles del centro como en las salidas de la ciudad.

El cometa ya está instalado en la Plaza de la Crida, junto a las Torres de Serranos / Eduardo Ripoll

Sobre la decoración, el Ayuntamiento destina "por segundo año", 1,1 millones de su presupuesto en decoración de más de un centenar de ubicaciones -calles, plazas, parques y pedanías-. En la plaza del Ayuntamiento está ya plantado el árbol -el mismo que el año pasado, cinco metros más alto que el anterior- con decoración que salta a la vista que está centrada también en los pentagramas. Los árboles "de verdad" tienen guirnaldas luminosas, la fuente se iluminará en tonos dorados y las estrellas irán hasta María Cristina y San Vicente.

También se encenderán 26 árboles en distintos distritos y 18 en pedanías.

Arcos luminosos ya preparados en Reino de València / Moisés Domínguez

"Llegamos a todas con árboles luminosos, cortinas y carteles y mantenemos el refuerzo del año pasado en las afectadas por la dana" aseguró la concejala de Recursos Técnicos, Julia Climent.

Luces en la calle Castellón

También se colocarán 300 arcos y banderolas por la ciudad "con un nuevo diseño en la calle Colón y adyacentes". Habrá "más arcos de portada en Reino de València", que llega de principio a fin. También hay en la calle Castellón, pedido expresamente por los comerciantes "porque es una calle que ha estado cerrada mucho tiempo". En la calle de la Paz ya están puestos los "arcos lágrima", ese que brilla por la mañana -que se ha visto en las principales calles ruzafeñas en Fallas-.

Hay cuatro kilómetros de guirnalda "suspendida en fora de zig zag·" en las zonas comerciales como "Don Juan de Austria, Russafa y alrededor del Mercado Central" y este año como novedad "también irá a la plaza de San Agustín".

Otros elementos destacables son "el cometa gigante en las Torres de Serranos, que tuvo mucho éxito, con mucha gente fotografiándose", el reno luminoso estará en la Avenida de la Plata en la Avenida de la Plata, la esfera transitable en Pintor Segrelles, la campana en la del Patriarca y el belén luminoso, que pasa de San Agustín al antiguo hospital,

Más de 60 farolas de la plaza de la Reina y las 55 monumentales en las grandes vías y puentes estarán iluminados, así como las fachadas de los mercados municipales y el de Colón, que tradicionalmente hace su propia decoración.

El encendido convencional será a las seis de la tarde, con horario especial extendido en los días grandes.

Cartel anunciador del acto inaugural / RLV

"La música encén el Nadal" será el hilo conductor del acto inaugural, que será el viernes, 21, a las siete y media de la tarde, habida cuenta que es ésta, la música, una de las claves.

La fecha del 21 coincide casi en el tiempo con Santa Cecilia (es el 22) y "queremos celebrar como toca. Queremos arropar la fiesta de la música y hacerlo con el comienzo de la Navidad" aseguró el concejal de Cultura, José Luis Moreno. Así habrá "un paquete global de actividades. Este jueves se estrenarán unos instrumentos de fibra de vidrio, realizados por artistas falleros, que se utilizarán en diferentes actividades".

Juan Pablo Valero, de València Music City, explicó la ceremonia inaugural del viernes, que continúa la actividad del fin de semana, la fiesta de los pianos en la calle. "No va a ser un acto de apretar el interruptor y ya está, sino que se le dará un contenido de música en vivo. Tendremos la actuación de la cantante Melani García, que actuará en directo". La ganadora de Tu Cara Me Suena y participante en Eurovision Junior estará acompañada por el pianista Eduard Marquina "muy especialista en jazz e improvisación" y Federico Natham, de Berkeley. También se contará, nuevamente, con la Coral Juan Bautista Comes, del Conservatorio Municipal en el que cantará la niña Yaimar Peñas "que tendrá una actuación muy bonita, que es sorpresa". Un pequeño piromusical de Pirotecnia Valenciana dará pie, ahora sí, a la cuenta atrás para el encendido.