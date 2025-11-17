El Mercado de Colón tendrá climatización, baños y escaleras nuevos

El Mercado de Colón, joya modernista de València, va a estar en obras varios meses. El Ayuntamiento de València tiene previsto invertir tres millones de euros en la renovación de las escaleras mecánicas; la construcción de nuevos baños en el sótano y mejora de los existentes; la renovación del sistema de climatización y ventilación (1,9 millones de euros) que no da cobertura a las necesidades del mercado y, por último, la instalaciones de estaciones de bombeo de aguas residuales (216.000 euros).

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado que el cambio de la escalera mecánica es una obra necesaria, ya que se trata del núcleo de comunicación entre las dos plantas del Mercado Colón. El prolongado uso de las escaleras hace necesario su cambio para mejorar la instalación y evitar las numerosas averías. La renovación de la escalera se ha licitado con un presupuesto de 529.163 euros.

Otra de las grandes necesidades del Mercado es la construcción de unos baños nuevos, que se situarán en la zona del sótano, al lado de BarX (Ricard Camarena). La actuación, que ya cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio, está en licitación y supondrá una inversión de 324.023 euros.

Las mejoras se han estudiado en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado Colón y «es urgente» acometerlas, afirma Giner.