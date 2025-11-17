Patraix estrena nuevos pasos de cebra

El barrio de Patraix de València tiene ya en funcionamiento nuevos pasos de peatones con semáforos en vías rápidas: dos en la avenida Archiduque Carlos, a la altura de los número 77 y 83, en el tramo que va entre las calles Fontanars y Virgen de la Cabeza; y un tercero a la altura de la calle Fray Junípero Serra.

Se trata de tres pasos de peatones incluidos en el proyecto del carril bici de Camí Nou de Picanya-Arxiduc Carles, actualmente en fase final de construcción, y que mejoran, “notablemente”, según el Servicio de Movilidad, la permeabilidad entre los barrios de Safranar y de Vara de Quart, según ha informado el concejal Jesús Carbonell.

Los nuevos pasos facilitan, además, el acceso a la parada de la EMT Archiduque Carlos-Fontanars dels Alforins “y evitan los itinerarios tortuosos para los y las viandantes”. No son los primeros pasos peatonales ejecutados en la avenida con motivo de los trabajos del nuevo carril bici, ya que en septiembre se pusieron en funcionamiento un par más a la altura de los números 15 y 41, y se repintó y amplió un tercer paso a la altura de la bifurcación con las calles Enguera y Músico Ayllón "mejorando notablemente la permeabilidad entre los barrios de Patraix y de Tres Forques, y especialmente los itinerarios hacia el CEIP 8 de marzo".

Los operarios siguen trabajando en el carril bici de la avenida Archiduque Carlos hasta Tres Creus y en Camí Nou de Picanya hasta la intersección con las calles Sant Isidre y Gremis. Una vez finalicen los trabajos, previsiblemente a finales de este mes de noviembre, se habrán sumado 2.266 metros a la red ciclista de la ciudad.

Las obras, adjudicadas a la empresa Guerola por un presupuesto total de 954.383,57 euros, IVA incluido, son concesionarias de una ayuda del 90% de su presupuesto base (sin IVA) a través de los fondos europeos Next Generation.