La pista de hielo de Navidad llega a València y se estrena una noria en una céntrica plaza

La Navidad empieza oficialmente el 21 de noviembre con el encendido municipal, pero la ambientación de la ciudad es un cúmulo de diferentes iniciativas: desde los grandes centros comerciales a asociaciones como los artesanos (con el mercadillo de la plaza de la Reina, que se inaugura el 28 de noviembre), el propio Ayuntamiento (con los tres belenes que instalarán en Salón de Cristal, Plaza del Ayuntamiento y Reina y los actos culturales y recreativos), la Feria de Navidad (que se inaugura el 6 de diciembre en la explanada de la Estación del Grao), las parroquias y, de forma especial, la Asociación de Comerciantes del Centro, que nuevamente pondrán el segundo gran contingente de elementos que ambientan con la intención lógica de sacar a la calle a la gente y que "haga gasto", dinamizando el comercio en la que es una de sus grandes temporadas, pero en la que debe pelear con las grandes plataformas on line.

El colectivo tiene contratados diferentes elementos de animación, de las que destaca poderosamente la pista de hielo, cuya instalación ha comenzado, así como el carrusel. Ambos estarán a disposición del público en la plaza del Ayuntamiento. Ahora, el colectivo ha pedido el adelantamiento de su inauguración para que sea el viernes 21, coincidiendo con la inauguración del alumbrado. En principio se había solicitado para el 28, pero ahora solicitan los siete días después de que el Ayuntamiento, al tomar la música y Santa Cecilia como hilo conductor, haga una inauguración temprana. A estos se incorporará posteriormente el Tren de los Comerciantes, que hará cinco itinerarios.

Una noria en San Agustín

Hay dos novedades principales en las amenidades de los comerciantes. Por una parte, la dinamización de la Plaza de San Agustín con la instalación de una pequeña noria. Después de tres años de gestiones para obtener el permiso, la plaza, ahora peatonalizada, es un lugar para extender el área de acción, al conectar con los comercios del otro lado de Guillem de Castro y para acercarse a la avenida del Oeste.

La bola que se plantará en la calle Castelló / AC

Luces para una zona deprimida

Por lo que respecta a la iluminación artística, también hay una iniciativa nueva: una "bola plana" se instalará en el cruce de las calles Alicante y Castelló, junto a la enfermería de la plaza de toros. Con la intención de llamar la atención de una zona comercial que, en los últimos años, ha sufrido mucho al estar taponada por las obras del túnel del metro. En esta zona, el Ayuntamiento también ha incorporado iluminación a toda esa zona.

Otra de las marcas habituales de este colectivo, la Caja Regalo luminosa, visitable por su interior, estará en la plaza del Doctor Collado. El árbol luminoso, que ha transitado por diferentes demarcaciones a lo largo de los años, estará en la Plaça dels Furs.

La bola redonda transitable, que era otra de las atracciones, finalmente se ha tenido que descartar porque los destrozos generados en el taller por la dana la han malogrado.