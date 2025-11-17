El plan de Campanar deja sin resolver el último tramo de la ronda norte

El nuevo plan especial de Campanar que tramita la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València, a través de Aumsa, deja diferida la solución para el último tramo de la ronda norte por ejecutar, en la avenida Pío Baroja, en el tramo comprendido entre la rotonda del Molí del Sol, junto al Bioparc, y Maestro Rodrigo, apenas un kilómetro de ronda que ahora es un vial provisional incómodo, de dos carriles por sentido, separados por balizas de plástico verdes y desconectado por completo de la trama urbana.

Se trata de un tramo de ronda que linda con la huerta de la partida de Dalt de Campanar, en la frontera con Mislata. La revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU) impulsada en 2010 por el gobierno de Rita Barberá recalificaba 400 hectáreas de huerta para la construcción de 17.000 viviendas. Una de las zonas agrícolas que se recalificaba para hacer viviendas era la huerta de Dalt. Aunque la revisión del plan general se paró en 2015 con el cambio de gobierno y la huerta de Campanar quedaría posteriormente blindada con máxima protección dentro del Plan de Acción Territorial de la Huerta (PATH), los terrenos ya habían pasado a manos en gran medida de varias promotoras.

Metrovacesa y FCC serían algunas de las grandes constructoras que, según advirtieron en su día los colectivos vecinales que se opusieron a la operación, habrían comprado suelo en la partida de Dalt con vistas a su recalificación. La huerta sigue en producción porque hubo un acuerdo con los agricultores para poder seguir trabajándolas hasta la urbanización, que finalmente no ha llegado. El tramo provisional de ronda actual es la mitad de lo que se proyectó en su día. La franja de suelo sin urbanizar que hay frente al cementerio de Campanar y las nuevas torres residenciales de Pío Baroja, iban destinados a desdoblar la ronda. Actualmente son un terreno sin asfaltar que se utiliza como aparcamiento.

El plan especial del área funcional 4 de Campanar no prevé ninguna actuación para desdoblar o completar de algún modo este tramo de ronda. En los planos se grafía escuetamente como "vía parque bulevar" este espacio. La Asociación de Vecinos de Campanar planteó en 2022, como alternativa al parque acuático proyectado por Rain Forest en la ampliación del Bioparc, renaturalizar el entorno de este tramo “fantasma” de la ronda, generando un bulevar verde ciclopeatonal conectado con la huerta y los caminos tradicionales. La entidad tiene previsto rescatar la propuesto y volver a ponerla sobre la mesa del ayuntamiento coincidiendo con la tramitación del plan especial.