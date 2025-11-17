Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El plan de Campanar deja sin resolver el último tramo de la ronda norte

Se trata de un vial provisional, estrecho y desconectado de la trama entre la rotonda del Biopar y Maestro Rodrigo

Los vecinos pedirán que no se desdoble y se convierta en un eje verde para bicis y peatones

Tramo &quot;fantasma&quot; de la ronda norte de València pendiente de resolver

Tramo "fantasma" de la ronda norte de València pendiente de resolver / JOSE MANUEL LÓPEZ

Hortensia García

València

El nuevo plan especial de Campanar que tramita la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València, a través de Aumsa, deja diferida la solución para el último tramo de la ronda norte por ejecutar, en la avenida Pío Baroja, en el tramo comprendido entre la rotonda del Molí del Sol, junto al Bioparc, y Maestro Rodrigo, apenas un kilómetro de ronda que ahora es un vial provisional incómodo, de dos carriles por sentido, separados por balizas de plástico verdes y desconectado por completo de la trama urbana.

Se trata de un tramo de ronda que linda con la huerta de la partida de Dalt de Campanar, en la frontera con Mislata. La revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU) impulsada en 2010 por el gobierno de Rita Barberá recalificaba 400 hectáreas de huerta para la construcción de 17.000 viviendas. Una de las zonas agrícolas que se recalificaba para hacer viviendas era la huerta de Dalt. Aunque la revisión del plan general se paró en 2015 con el cambio de gobierno y la huerta de Campanar quedaría posteriormente blindada con máxima protección dentro del Plan de Acción Territorial de la Huerta (PATH), los terrenos ya habían pasado a manos en gran medida de varias promotoras.

Metrovacesa y FCC serían algunas de las grandes constructoras que, según advirtieron en su día los colectivos vecinales que se opusieron a la operación, habrían comprado suelo en la partida de Dalt con vistas a su recalificación. La huerta sigue en producción porque hubo un acuerdo con los agricultores para poder seguir trabajándolas hasta la urbanización, que finalmente no ha llegado. El tramo provisional de ronda actual es la mitad de lo que se proyectó en su día. La franja de suelo sin urbanizar que hay frente al cementerio de Campanar y las nuevas torres residenciales de Pío Baroja, iban destinados a desdoblar la ronda. Actualmente son un terreno sin asfaltar que se utiliza como aparcamiento.

El plan especial del área funcional 4 de Campanar no prevé ninguna actuación para desdoblar o completar de algún modo este tramo de ronda. En los planos se grafía escuetamente como "vía parque bulevar" este espacio. La Asociación de Vecinos de Campanar planteó en 2022, como alternativa al parque acuático proyectado por Rain Forest en la ampliación del Bioparc, renaturalizar el entorno de este tramo “fantasma” de la ronda, generando un bulevar verde ciclopeatonal conectado con la huerta y los caminos tradicionales. La entidad tiene previsto rescatar la propuesto y volver a ponerla sobre la mesa del ayuntamiento coincidiendo con la tramitación del plan especial.

Bulevar verde para bicis y peatones

La redacción del plan especial de Campanar arrancó en 2022. Comprende un ámbito muy sensible por su proximidad a la huerta protegida delimitado por importantes vias de tráfico, en concreto, la CV-30 y la CV-35 (entrada a la ciudad desde la autovía Ademuz) y las avenidas de Corts Valencianes, Pío XII, Tirso de Molina, Manuel de Falla, Pío Baroja y Maestro Rodrigo, con una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados y un uso global residencial. En el ámbito conviven las torres residenciales con piscina de los nuevos sectores urbanizables previstos en el plan general construidas en los años 80 y 90 con los núcleos históricos de casas bajas de pueblo de Campanar y Beniferri.

Se trata de una zona urbana cotizada, que tiene al oeste la huerta protegida y al lado el Jardín del Turia. Los objetivos del nuevo plan especial son la conservación y puesta en valor de la trama histórica, la revisión de la delimitación del núcleo histórico tradicional, la gestión de los suelos pendientes de urbanizar y del borde urbano y dotar de equipamientos y zonas verdes al ámbito. Unos objetivos dentro de los que se incluyen seis nuevas unidades de ejecución en solares pendientes de desarrollar donde se podrán construir 150 viviendas. El plan también incluye, como viene informando Levante-EMV, recalificación de la manzana del Carrefour de Campanar donde se podrán construir en la parte recayente al Jardín del Turia torres de viviendas de hasta 16 alturas.

A la espera de la ronda norte de Mislata

La solución de este tramo de la ronda norte está ligada, además, al proyecto de la futura ronda norte de Mislata, un vial que prevé sacar tráfico del interior del municipio vecino y conectarlo con la ronda norte de València. El bulevar de Mislata era un ejel de hasta cuatro carriles por sentido que atravesaba la huerta al noroeste de la avenida de Pío Baroja, la histórica partida de Dalt. El proyecto ha ido sufriendo modificaciones para rebajar su impacto. En vez de atravesar la huerta de Campana el trazado definitivo del bulevar de Mislata, con el que se espera reducir los atascos en la avenida del Cid y el puente del Nou d'Octubre, se ha proyectado lo más pegado posible al parque de Cabecera.

Fuentes de la Concejalía de Urbanismo explican, por su parte, que la urbanización del tramo de la ronda norte de Pío Baroja "está previsto en el PGOU". "Se hará, pero no sabemos cuando".

