València es elegida "ciudad del año" por una revista de viajes

La revista Food and Travel Magazine ha anunciado los ganadores de los Food and Travel Reader Awards 2025. En su decimocuarta edición, estos prestigiosos galardones, cuyos nominados y premiados son propuestos y votados por los propios lectores, reconocen la excelencia y los destinos más atractivos en los ámbitos de la gastronomía y los viajes. La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundació Visit València, Paula Llobet, ha recogido el premio en el marco de la Feria World Travel Market y ha mostrado su satisfacción por que València haya sido distinguida como ‘Ciudad del Año’ en esta edición de los Food and Travel Magazine Reader Awards 2025.

“Este reconocimiento, fruto del voto directo de los lectores británicos, confirma la proyección internacional de València como destino gastronómico de primer nivel y refuerza el posicionamiento de nuestra ciudad como destino cultural auténtico, sostenible, amable y mediterráneo en un mercado tan relevante como el británico”, ha afirmado Llobet.

Difusión de los premios

La edición especial con los ganadores estará disponible a partir del viernes 28 de noviembre en tiendas Marks & Spencer, la mayoría de los establecimientos Waitrose, Sainsbury’s, Booths y WHSmith en el Reino Unido. Con una tirada que alcanza a más de 31.000 lectores, Food and Travel Magazine es una de las publicaciones británicas más influyentes entre los viajeros que eligen sus destinos a través de la gastronomía, la cultura y el estilo de vida.

Paula Llobet ha señalado también que este reconocimiento es fruto del trabajo conjunto entre los chefs, los productores locales, comerciantes, las administraciones y la sociedad valenciana, que han sabido mantener viva la autenticidad y la calidad de nuestra oferta culinaria.

En este sentido, la concejala ha recordado que iniciativas como la Despensa del Mediterráneo, impulsada por la Fundació Visit València, contribuyen a visibilizar el valor del producto local y la sostenibilidad como ejes de la gastronomía valenciana. “Nuestra cocina es reflejo de nuestra cultura y de un estilo de vida mediterráneo que cada vez despierta mayor admiración fuera de nuestras fronteras”, ha añadido.