València estrena 194 Policías Locales nuevos y se acerca al promedio ideal

"València va a estar muy segura. Era una prioridad y un compromiso. Cuando damos la palabra, lo cumplimos". Con este alegato, la alcaldesa María José Catalá ha celebrado la entrega de despachos a una nueva tanda de 194 agentes de Policía Local, que se incorporan ya de pleno derecho a la plantilla de funcionarios municipales.

Con esta graduación -producto de un largo y exigente proceso de selección- se sigue paliando el déficit histórico de agentes que, por la imposiblidad de convocar por el endeudamiento municipal (la "ley Montoro", que afectaba a todo el cuerpo de funcionarios) y por el envejecimiento -jubilaciones incluidas- de la plantilla había dejado esta en un déficit de operatividad en relación con el número de habitantes que tien la ciudad. El pasado año, con la incorporación de 207 uniformados, se señalaba precisamente que faltaban doscientos más para estar ya en los ratios correctos (algo más de dos agentes por cada mil habitantes).

De entre todos los titulados, 119 han finalizado el curso básico y el período de prácticas y serán nombrados funcionarios de carrera. 37 ya habían hecho el curso básico y el resto se incorporan por movilidad desde otros municipios. Una de las agentes, Carla Lorente Martínez, ha obtenido el número uno de la promoción en la categoría de agentes de los cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana y podrá elegir el destino dentro del cuerpo.

Entrega de despachos en la Policía Local de València / Miguel Ángel Montesinos

Activar la Policía de Barrio

Muchos de estos agentes, un total de 60, se incorporarán a la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local (USAP) de alta exigencia, dedicada a acciones como el botellón, las okupaciones, venta ilegal o las reyertas, y que entró en funcionamiento en febrero de 2024 y que, en palabras de Catalá, "lleva ya más de 60.000 servicios prestados". Otros se destinarán a tráfico y a la Policía de Barrio "que dispondrá ya de 108 agentes y once coordinadores, que se desplegarán, ahora sí, de forma efectiva después de estar pidiéndose desde hace tiempo por la ciudadanía".

Catalá ha señalado, dirigiéndose a los nuevos agentes que “cada uno de vosotros tiene una historia personal de esfuerzo y cada uno de vosotros llega después de horas de estudio, renuncias, sacrificios y sueños aplazados” y ha dado las gracias a las familias “por haberles acompañado en todo este camino y haberles empujado y sostenido cuando el camino se hacía cuesta arriba” y les ha deseado “una larga y fructífera carrera y un buen servicio porque sois la mano que ayuda, la voz que calma, la presencia que protege y los ángeles de la ciudad y los protectores de la vida que necesitamos”.

"Tenemos un 6 % menos de criminalidad"

Catalá asegura que el aumento de la plantilla "está dando resultados: hemos reducido la criminalidad un 6 por ciento, que es tres veces más que la media de la bajada nacional. València es una ciudad segura, con datos cada vez mejores" y anuncio nuevas inversiones como la licitación de la comisaría de Malilla por nueve millones de euros "que es una infraestructura histórica por la de años que hacía". Así mismo recordó que "estamos desplegando cámaras en puntos como el nuevo cauce, que reforzará la vigilancia y la prevención en situaciones de emergencia".

Medio centenar más a la espera

La entrega de despachos es la primera desde que la jefatura de policía tiene a Ángel Albendín como titular. La siguiente llegará, en palabras de Catalá, "el próximo semestre, con 50 agentes más".