Vox rectifica y dice ahora que apoya al mundo fallero

"Vox apoya sin fisuras al mundo fallero y a los artistas falleros, por eso no vamos a colaborar con la izquierda y el PP para engañar a los valencianos". Con estas palabras los responsables de Vox en València han querido matizar o aclarar su rechazo a una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados, auspiciada por Compromís, para conceder ayudas a la Ciudad del Artista Fallero, cuyo estado de degradación es cada vez más evidente. Tan contundente fue su rechazado que incuso la alcaldesa de València, María José Catalá, socia de Vox en el Ayuntamiento del "Cap i Casal" se mostró en abierto desacuerdo con esa postura de sus socios, con los que mantiene una tensa relación en diferentes campos.

La proposición de Compromís enfatizaba en la necesidad de conceder ayudas para la recuperación de la Ciudad del Artista Fallero, en cuyas instalaciones quedan cada vez menos talleres y peores condiciones para realizar su trabajo. Y fue el diputado de Vox Joaquín Robles quien respondió a esa propuesta asegurando que las fallas "ya reciben suficientes ayudas".

Estas aseveraciones causaron un profundo malestar entre los grupos de la oposición, el mundo fallero y la propia alcaldesa de València, que se desmarcó del voto de sus socios en Madrid. Tal ha sido el rechazo a esas palabras que hoy Vox ha emitido un comunicado tratando de matizar sus palabras e intentando cargar las culpas en los partidos de izquierda, que han sido los que han propuesto esas ayudas.

El comunicado

Según ese comunicado, "la PNL no contemplan ningún tipo de ayudas al sector fallero, solo busca instrumentalizar ruinmente nuestra fiesta y a los artistas falleros, que son un orgullo valenciano". "En la Proposición No de Ley -continúa- Compromís instaba a que las administraciones públicas se coordinaran para poner recursos destinados a la reforma, rehabilitación y modernización de la Ciudad del Artista Fallero, incluyendo al Gobierno de España como actor principal de esta coordinación, junto a la Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento de Valencia". Sin embargo, en vez de apoyarla, Vox se retrotrae una década para justificar su rechazo: "Resulta vergonzoso y esperpéntico ver cómo todos los partidos políticos que en 2015 firmaron desde el Ayuntamiento de València un plan de choque de 10 puntos para la revitalización y mejora de la Ciudad del Artista Fallero se instan a ellos mismos a cumplir lo que llevan incumpliendo desde entonces, esta vez desde Madrid incluyendo en la ecuación al peor enemigo de València, que es el Gobierno de Pedro Sánchez".

A su juicio, "todos los grupos políticos, a excepción de VOX, hacen un brindis al sol y tratan de engañar a los ciudadanos, pero VOX no va a jugar nunca a engañar a nadie, tampoco al mundo fallero, con declaraciones políticas absolutamente demagógicas y sin contenido alguno, ni con promesas económicas que no existen ni se cuantifican, lo que las convierte en un fraude para los valencianos, con intenciones puramente electoralistas".

"Son los pancatalanistas de Compromís y del PSPV (aquellos que afirman que los valencianos pertenecemos a los Països Catalans, y que, en palabras de su actual líder, Diana Morant, “el valenciano no existe y aquí en Valencia lo que hablamos es catalán”), con la ingenua complicidad del PP, quienes una vez más quieren engañar con una PNL que no contempla ayudas de ningún tipo al sector fallero. La iniciativa que han presentado en el Congreso de los Diputados no supone ninguna aportación sustancial al conocimiento de la fiesta y solo busca instrumentalizar ruinmente nuestra fiesta más internacional y a un sector, el de los artistas falleros, que es orgullo de los valencianos", explican.

Según se dice en el comunicado, "Vox apoya sin fisuras la fiesta de las Fallas, al mundo fallero y a los artistas falleros, por eso no vamos a colaborar con la izquierda, como sí que hace el PP, para engañar a los valencianos. Es en València, y no en Madrid, donde debemos mostrar nuestro respaldo a la ciudad del artista fallero, a través de nuestras instituciones competentes que son la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia", concluye.