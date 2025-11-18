El basurazo al cobro y València "más sucia que nunca"

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha delegado en el portavoz popular Juan Carlos Caballero la respuesta a la interpelación que le ha hecho Compromís en el pleno celebrado este martes en el ayuntamiento sobre la limpieza de la ciudad en concreto sobre el destino que van a tener los 47 millones de euros que tienen previsto recaudar por la tasa de la basura y que no aparecen en el presupuesto. “¿Qué van a hacer con ellos?”, ha preguntado la portavoz de Compromís, Papi Robles,

Según Robles en València se va a cobrar la tasa más cara de España mientras València está “más sucia que nunca”. La portavoz se ha puesto como ejemplo y ha dicho que su familia con cuatro miembros pagará 360 euros al año por la tasa de la basura, pero el presupuesto de limpieza no sube. En Toledo, ha citado, se pagan 57 euros.

La portavoz del principal grupo de la oposición ha reprochado a la alcaldesa que, tras dos años de gobierno, “la ciudad está objetivamente más sucia y la gente más harta”, a pesar de que el PP heredó “un contrato millonario, ampliado y listo para funcionar”. El barómetro municipal confirma que el 75% de la ciudadanía cree que València está igual o peor, y que la falta de limpieza es ya el segundo problema para los valencianos.

Un contrato millonario

Robles ha recordado que la formación valencianista propuso bonificar la tasa hasta el 90%, pero PP y Vox “lo tumbaron”.El portavoz popular, Juan Carlos Caballero, ha respondido que el infobarómetro en 2022 valoraba en 5,1 el servicio y ahora está en 5,6. “Estamos mejor pero no es lo que nos gustaría y vamos a seguir trabajando para mejorar lo que nos dejaron”, aunque no ha aclarado a qué se destinarán los 47 millones del denominado “basurazo”. “Tanto abandono no se olvida tan pronto”, ha asegurado Caballero quien ha denunciado el abandono del Gobierno en la limpieza tras la dana.