Nuevo "enganchón" entre Catalá y Grezzi por el póster de la alcaldesa recibiendo un beso de Mazón

El pleno del Ayuntamiento de València ha registrado un nuevo y agrio enfrentamiento entre la alcaldesa María José Catalá y el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, a colación de un cartel con el que salió a intervenir, poniéndolo en el atril y en el que aparece, bajo el lema "Ni oblit, ni perdó", una foto de Carlos Mazón besándola. La misma que ya exhibió en el pasado pleno.

Catalá ha ordenado a Grezzi que la retirada y, ante la negativa de éste, ha asegurado que, evacuada consulta a los servicios jurídicos, consta un informe en el que se sostiene que tanto el atril, como la bancada, como el hemiciclo no pertenecen a los concejales, sino a la ciudad y que, "de la misma manera que los asistentes no pueden exhibir pancartas ni aplaudir, ustedes, nosotros, tampoco lo podemos hacer. ¿O es que se creen ustedes con más derecho que el resto de la ciudadanía?".

Robles abordó el atril para expresar su queja antes de la suspensión del pleno / Germán Caballero

El secretario municipal hace un aparte con los portavoces / Germán Caballero

Dos veces llamado al orden

Grezzi ha sido llamado al orden dos veces por este motivo, al negarse en ambas ocasiones a retirarlo. En ese momento ha intervenido la portavoz de su formación, Papi Robles, reclamando conocer ese informe. Catalá ha suspendido la sesión y ha convocado a los portavoces de los grupos municipales. Los "dos minutos" que ha dicho se han multiplicado en el tiempo.

Al regresar, más de diez minutos después, la situación se ha hecho más curiosa: Catalá ha ordenado por tercera y última vez que retirara el póster. El edil ha mirado a su portavoz, que ha hecho un gesto de asentimiento. Efectivamente, lo ha retirado del atril, pero para pegárselo en la camisa -donde ya llevaba una pegatina con el lema "Mazón Dimisión", como la ya clásica pancarta de las juventudes de Compromís, mil veces paseada en protestas-. "No le voy a dar el gusto de echarme. Y lo que no va a evitar con su autoritarismo la realidad de su relación con el señor Mazón". A continuación ha seguido ya con su discurso relacionado con la movilidad, que era el motivo del debate.

En la segunda intervención, el turno de réplica, el edil de Compromís ha aparecido ya sin el cartel, solo con la pegatina naranja.

El "azul PP"

El atril ha sido motivo de polémica y debate en los últimos tiempos. Antes de la cartelería de Grezzi ha sido su propio partido, Compromís, quien ha criticado el cambio de color del mismo, que ha pasado del amarillo -que consideran "neutro"- al azul oscuro utilizado en otros actos públicos, y que ven como una especie de referencia subliminal al Partido Popular.