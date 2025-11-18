Cero avances con la Vivienda Pública

Los plenos municipales tienen determinados temas que acuden con tanta regularidad, que el guion parece establecido de antemano. Tanto es así, que el meollo del asunto quedó por resolver. El hilo argumental era la vivienda pública y lo que reclamaba Compromis, a través del concejal Ferran Puchades, era cuestionar y revertir la derogación de la Protección Permanente instando para ello a la Generalitat Valenciana, modificado la normativa vigente. Es decir, que las viviendas de Protección Pública no pierdan esa condición con el paso de los años, pasando a entrar plenamente en el mercado, sin trabas.

Puchades cuestionó, al derogarla, si "lo que querían era socializar la codicia, que con ayudas públicas se pueda ser propietario y en el futuro pueda venderse a precio de mercado, ser un especulador en miniatura" y aseguraba, gráfico mediante, que "en 24 años de gobierno del PP, y es verdad que los dos gobiernos del Botànic no lo han revertido, la vivienda pública ha pasado ser marginal. Que es lo que es para ustedes". Y mientras, "los precios de alquiler y de compra han crecido más de un 30 por ciento".

Vivienda Pública es sinónimo de "14 viviendas públicas", las que el PP acusa al gobierno progresista de haber hecho en ocho años. Por eso, Puchades, tirita antes que herida, ya anunció que "sé que van a sacar ese tema".

Valía: "Ni hacen ni dejan hacer"

Pero antes intervino la socialista Elisa Valía para acusar al gobierno municipal de "borrarse de la solución. Ustedes son facilitadores del negocio inmobiliario. Les hemos propuesto el registro de solares, construir más de 70.000 viviendas de Protección Pública, un plan en Aumsa, reservar suelo dotacional en todos los desarrollos... y lo han rechazado todo. A cambio, lo que han impulsado y rápido, es retirar la calificación permanente de Vivienda Protegida". Y lo explicó para que no hubiera dudas: "las viviendas son Protegidas en la primera operación y luego pasan al mercado libre. Contribuyendo a la especulación en lugar de proteger el parque de viviendas". Dicho de otra forma, "han dejado en manos de promotores privados la política municipal de vivienda". Para entendernos, "ni hacen ni dejan hacer".

Elisa Valía, durante su intervención / Ayto Vlc

Antes, el representante de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública, Ximo Mora, había alertado de "las altas cifras de demanda de vivienda pública. Sin vivienda no hay progreso. La población de la ciudad de València se ha incrementado en 45.000 habitantes desde que terminó el covid. Por eso, el acceso de la vivienda ha de ser un tema prioritario. No se puede gestionar por las leyes del mercado”.

Y salieron las 14 viviendas...

Difícil, en esta coyuntura, encontrar acercamientos. Y el concejal de Urbanismo, Juan Giner, salió con el guion aprendido y previsible. Primero recordando los apartamentos turísticos "donde estamos desmontando lo que ustedes generaron" en alusión a las normativas que multiplicó exponencialmente este tipo de alojamientos.

Y en lo tocante a la vivienda, "el relato se cae a pedazos". Fácil imaginar el argumento: "Ustedes en ocho años, han hecho 14 viviendas. Nosotros, 404 en dos años y no teóricas, que si quieren vamos y vemos la cocina y los baños. Con permiso de las familias que ya están dentro".

Moraleja: "El dato no es que mate el relato, es que lo pulveriza. Y además, la moción no aporta nada: trasladar la opinión a otras instituciones. Como si Compromís no estuviera en esas otras instituciones. Pero como no se entienden entre ustedes, lo que quieren es que arreglemos lo que ustedes no se ponen de acuerdo".

"Ahora van pidiendo firmas, pero sin pedir perdón por el lío que nos han montado. La realidad es muy simple: ustedes crean el problema y este gobierno lo resuelve" concluyó Giner.

Juan Giner criticó la gestión de los ocho años de gobierno PSOE-Compromís / Ayto Vlc

"Esperaba un debate sobre la moción..."

Puchades no quedó satisfecho porque lamentó que "esperaba tener un poco de debate sobre la moción, que lo que pide es recuperar la calificación de Protección Permanente. Si ustedes son tan efectivos, ¿por qué no ponemos las bases para que no vuelva a pasar lo que ha sucedido en estos años?". Y echó mano de proyecciones: "En el Pais Valencinao, antes de 2030, una de cada tes viviendas protegidas perderán esa condición, pasando al mercado libre a capazos". Y Elisa Valía, cansada de las 14 viviendas replicó que "ustedes saben que esa cifra es mentira. Solo en Barraques del Figuero hay 22". Y aparte de criticar las cifras de sanciones a los apartamentos turísticos "a la velocidad que van las sanciones, necesitarían 200 años para controlarlos" y acusó al equipo de gobienro de "levitar sobre los problemas".

"Vamos con la delegada de Sánchez"

Giner concluyó -para entonces, y mucho antes, estaba claro que iba a ser un intercambio de reproches, sin más sustancia- instando a ur "de la mano al Gobierno de España, con la delegada de Sánchez" - Pilar Bernabé- "para preguntar por qué, teniendo un solar público, urbanizado y titularizado, con anuncios públicoa, no se ha construiro ni una sola vivienda en siete años" en alusión a los terrenos de los antiguos cuarteles de ingeniros. "Venga, vamos a Moncloa. No hay ni una grúa, ni una solicitud de licencia. Y podría haber 900 viviendas después de que el sinverguenza de Sánchez lo haya anunciado tres veces".

Conclusión: "No, no quiero saber nada del PSOE en materia de viviendas". Y a Compromís: "habéis tenido la competencia de vivienda y tampoco hemos visto ninguna moción en el Congreso".