Reclaman elecciones autonómicas y se acaba pidiendo elecciones generales

El pleno municipal incluía una moción del PSOE reclamando la convocatoria "inmediata" de elecciones autonómicas. Una iniciativa que, lógicamente, estaba llamada al fracaso y que, en todo caso, servía para azuzar un debate mil veces enunciado, con intervenciones que era más que previsibles.

De hecho, los socialistas llegaron con una moción para reclamar elecciones autonómicas y se marcharon con otra en la que lo que se reclaman son "Elecciones Generales de forma inmediata, devolviendo así la voz a los ciudadanos" y "asumir sus responsabilidades por la deficiente gestión de la dana, por la falta de apoyo posterior a la reconstrucción".

Sirvió, en todo caso, para mover el manzano durante varios minutos entre los tres principales grupos municipales, porque Vox se quedó tranquilamente en la bancada sin ni siquiera tomar parte.

"El negligente criminal"

Borja Sanjuán salió a defenderla lanzando la pregunta de si no sería normal que "un Ayuntamiento que tuvo 17 fallecidos reclame responsabilidades a la Generalitat, porque era quien tenía la competencia, más que otras instituciones, de evitarlo"

Recordó la comisión en el congreso y la comparecencia de Carlos Mazón "llena de mentiras. Cuando eso pasa, uno espera que lo mínimo es ponerse en el lado de las víctimas y no en la del negligente criminal. La única manera de que la política valenciana salga del Ventorro es volver a votar. Además, como ustedes dicen tener encuestas que dicen que volverían a ganar... pues estupendo. Lo asumiríamos como siempre. Con un shock como éste, hay que votar. Y más cuando vemos cómo hay un presidente del partido dice que si mañana volviera a pasar, tendríamos las mismas consecuencias".

La secundó Pere Fuset con un discurso incluso más duro: "solo hay una explicación para no convocar elecciones: el PP tiene miedo. Que no lo pida Mazón es normal, porque así no pierde el aforamiento y no tiene que explicar en sede judicial por qué salió con toda la pachorra del Ventorro mientras la gente se ahogaba. Pero no es el único que tiene miedo. El PP tiene miedo a su pueblo, ese que no ha parado ni parará hasta que tenga justicia. ¿De verdad que se puede seguir como si no pasara nada? La gente tiene derecho a hablar, como hablan la justicia, los periodistas o los políticos. "Que cada uno decida. No me vengan con el rollo de la estabilidad o que la prioridad es la reconstrucción. Eso no se hace yendo a aplaudir al Palau al presidente Mazón, como ha hecho la señora Catalá. Por muchos carteles que retire, eso queda ahí. Estabilidad no es poner toros de 1997 el día de la manifestación. La estabilidad no es dejar una sociedad encabronada, sino votar".

La Marmota del Ventorro

Acuñó un nuevo término el edil valencianista: "llevamos un año atrapados en el peor día de la marmota: La Marmota del Ventorro". Y por eso reclamó "hacer un reset y eso en democracia se llama Elecciones. Y aunque tienen mayoría, ninguno les votó para hacer lo que hicieron. Pero están "acollonants". La única cosa que no le da miedo es ser más esclavo de Vox. Los tienen cogidos y no precisamente de la mano. Pero están encantados. Dejen pasar página y que cada valenciano decida con voluntad y no desde un despacho de Madrid o de donde sea. Hay cinco millones de valencianos que están hartos".

Y tan previsible como las del PSOE y Compromís fue la intervención del portavoz del PP, Juan Carlos Caballero: trasladar el debate a escala nacional, todo un clásico en el repertorio.

"Nunca tantas palabras para tanta hipocresía" fue el saludo a Sanjuan. "Usted pide rechazar cualquier acuerdo fuera el ámbito valenciano. Lo dice el partido que redacta leyes de amnistía en Waterloo y que aprobó el último prespuesto en prisión con Junqueras. El que nombra sus cargos a dedazo, como la señora Montero en Andalucía, el señor López en Madrid, la señora Alegría en Aragón o la señora Morant en la Comunitat Valenciana. El dedazo de su secretario general. Y con todo eso, usted tiene usted la desfachatez de rechazar "acuerdos desde fuera". Haga menos el ridículo y deje de hablar de centralismo con el poco ejemplo que puede dar".

Y le dejó claro que de promover elecciones, nada: "al President lo elegirán Les Corts". Y argumentó para ello que "lo otro es un disparate ilegal. A usted, que le gusta tanto escucharse, sabe que lo que pide es imposible: un presidente en funciones no puede convocar elecciones".

La "postura indigna" de Morant

"Podría acabar aquí, pero sigo y con la dana" remató el portavoz popular para recordar la actuación del PSOE con la dana: "pedir elecciones por una tragedia es la estrategia que llevan desde el primer año: emplearlo como una oportunidad. Hasta pagando publicidad en redes sociales. Cuando había que estar con los afectados, estaban de campaña electoral. Por eso impidieron que llegara el ejército, o advirtieron que la Policía Local no fuera a otros municipios. La única recuperación que les interesa es la de su electorado. Por eso la ministra Morant, con una prepotencia insultante, decía que no cogía las llamadas al conseller Gan Pampols, volando los puentes de la cooperación. Ahora, eso se toma como una medalla, una postura indigna. Ese gesto tan revelador demuestra que nunca han querido ayudar a València. Carlos Mazón ya ha asumido sus responsabilidades. Ahora le toca a Pedro Sánchez y a su delegada de gobierno. Claro que queremos votar: por acabar el maltrato de unas instituciones que la dejaron abandonada".

"Una mala persona"

No aportaron mucho más los tres ediles en el siguiente turno. Sanjuán le dijo a Caballero que "si le hablo de Mazón y me contesta con Puigdemont es que no se siente muy orgulloso de Mazón. La política habla de buenas personas que hablan diferente y debe excluir a las malas personas. Es muy cínico que usterdes hayan mantenido a una mala persona. Si pensaran que Pérez Llorca es presidenciable, lo presentarían como candidato".

"Cambiar de suéter"

Fuset reclamó a Catalá recibir a las víctimas, "como hizo con las víctimas del incendio" y también jugó en clave nacional: "¿qué harían ustedes si dimite Pedro Sánchez mañana, ¿pedirían elecciones sí o no? Claro que sí. Elecciones vendo que para mi no tengo".

Y recordando al dimitido President, "No sé si llevaba el móvil en la mochila, pero lo que sí que sé es que esta mochila ya es insoportable y que el pueblo debe decidir si quieren cambiar de suéter o de gobierno".

"Salvadores de la patria que se borran"

Como colofón, Caballero tiró de ironía: "Tiene narices que los que pierden elecciones vengan aquí a reclamar elecciones en un lugar donde hay una mayoría estable, presupuestos y proceso de reconstrucción que no merece ser paralizada. ¿No se dan cuenta que la gente quiere acuerdos y no confusión? Es muy típico de ustedes lo de presentarse como salvadores de la patria cuando se borraron y dieron la espalda a los valencianos".

"Responsabilidad asumida"

La moción alternativa reconoce "expresamente" que el "President de la Generalitat ya ha asumido sus responsabilidades políticas ante los hechos, garantizando la continuidad institucional y la estabilidad de la Comunitat Valenciana para que sigan avanzando las acciones de emergencia, reparación y reconstrucción de forma prioritaria" y muestra la "preocupación institucional" del Ayuntamiento de València "por la situación de bloqueo político en España, agravada por la falta de apoyos parlamentarios y la incapacidad para impulsar políticas estables y eficaces que favorezcan la reconstrucción".