"Falacia", poesía y lío de cifras en el debate de presupuestos de 2026 para València

Los Presupuestos Municipales de València para 2026, con 1.250 millones, han superado este martes el trámite de aprobación inicial en el pleno ordinario del mes de noviembre. Una sesión en la que el gobierno de PP y Vox de Mª José Catalá ha hecho alarde de buena gestión por unas cuentas que vuelven a crecer (un 3.3%) y que, sin embargo, la oposición (Compromís y PSPV) cuestiona porque para poder cuadrarlas se han inflado con remanentes de inversiones no ejecutadas de años anteriores.

"Arqueología presupuestaria". Esa ha sido la expresión usada por la concejala Eva Coscollá (Compromís) para desmontar unas cuentas hechas con "restos de presupuestos no ejecutados" (54 millones, concretamente). Unos presupuestos que "no traen nada nuevo", se ha encargado de señalar el portavoz socialista, Borja Sanjuan, quien ha echado mano del poema "Loa a la duda" de Bertolt Brecht para reprochar a Catalá que gobierne con la ultraderecha "irreflexiva" y condene, por inacción, a los valencianos a no poder imaginar una ciudad mejor o a tener que mudare a otra donde se tomen más en serio las consecuencias del cambio climático y las Zonas de Bajas Emisiones, otro de los focos del debate plenario de este martes.

La concejala de Hacienda, Mª José Ferrer San Segundo, se ha apoyado en la crítica a Pedro Sánchez por gobernar con presupuestos prorrogados, para destacar que, en cambio, "nosotros los hemos aprobado en tiempo", gracias al apoyo de sus socios de Vox, que, sin embargo, han torpedeado la ZBE de València, lo que podría dejar a la ciudad sin más de cien millones de inversiones de Europa.

Inversiones y basurazo

San Segundo ha recalcado que las cuentas cumplen con la sostenibilidad financiera y reflejan la reducción de la deuda en un 67% y crecen, ha reconocido, porque se incluyen las aportaciones del Gobierno para la dana. "Hay adición y hay recolocación de los conceptos y claro que se presupuestan los ingresos por la dana del Gobierno", ha justificado San Segundo, que respondía así a la pulla de Sanjuan al señalar que el Gobierno ingresó hace meses a la ciudad los 137 millones que pidieron por la dana y solo ha ejecutado 400.000 euros. "No se para qué piden si luego no ejecutan", ha dicho el portavoz socialista.

En las cuentas del próximo año se incluyen 33 millones más de los fondos dana que aún así están en su mayor parte por ejecutar. Con todo, San Segundo ha presumido de ejecución presupuestaria. Un 33% más que el anterior gobierno, ha dicho.

“Hemos hecho más que ustedes”, ha insistido la responsable de la hacienda local, que no ha podido citar grandes inversiones para la ciudad más allá de las obras de reparación de polideportivos y piscinas municipales, la reforma de Pérez Galdós y las aportaciones al túnel ferroviario del Parc Central, problemas o proyectos todos heredados del anterior gobierno.

San Segundo ha acusado a la oposición de ir al pleno con "falacias y mentiras", como la de la nueva tasa de la basura, el denominado "basurazo", una imposición, ha recordado la edil de Hacienda, del Gobierno estatal, frente a la política de rebaja fiscal del gobierno local. Una tasa, la de la basura, que, según ha especificado San Segundo, supondrá unos 39 euros de media a los valencianos.

Eva Coscollá (Compromís) ha hecho repaso de algunos capítulos tras asegurar que el "relato triunfalista del presupuesto más alto de la historia es humo" y la famosa rebaja fiscal, "una ruina para la ciudad". Las inversiones no responden a las necesidades de los vecinos que refleja el infobarómetro, ha dicho la concejala de Compromís. El presupuesto de vivienda se incrementa en dos millones y las ayudas del alquiler están congeladas. Mientras, el presupuesto para "turismo crece más que el de la limpieza" y no se contempla la tasa turística que permitiría, calcula Compromis, ingresar 20 millones de euros. En Parque y Jardines de 47 millones se baja a 43 millones y en rehabiltación de estos de 1,9 millones a 200.000 euros. Habrá, según el análisis de Compromís, un 32% menos para la Albufera. "Están asesinando la joya del patrimonio natural y luego piden que sea Reserva de la Biosfera", ha recalcado Coscollá quien también ha aludido al capítulo de la Seguridad, una de las grandes apuestas del gobierno de Catalá, donde de los 230 millones previstos, 73 son para personal, "no nuevo sino el que ya hay". Coscollá ha recordado que Carlos Mazón se va sin haber pagado la deuda (40 millones) a la EMT