Hallan una tercera bomba de la Guerra Civil en el Puerto en cuatro meses

Las obras en la nueva Terminal Norte han sacado un nuevo artefacto explosivo de las aguas del Puerto de València. Apenas dos y tres meses después de los anteriores proyectiles -en agosto y septiembre, más otra en junio-, uno más se suma a la larga lista desde que, hace ya casi noventa años, esta zona de la ciudad fuera duramente castigada por los bombardeos de la aviación italiana.

Los raids de los aviones italianos se multiplicaron en una de las zonas más sensibles de la ciudad de València, que permaneció hasta el final en poder de la República. Esto provocó que, además de lugares como el propio Ayuntamiento, el puerto, como zona de tránsito y abastecimiento, junto con sus instalaciones logísticas, fueran un objetivo habitual. Sin embargo, tanto la altura que tomaron los aparatos transalpinos -especialmente tras la llegada de defensas artilleras- la impericia en el lanzamiento o la calidad de los proyectiles generaron tanto que muchas zonas residenciales de los Poblats Marítims sufrieran estos bombardeos como que una importante cantidad de bombas quedaran sin explotar, fuera en el piso, incrustadas en solares y, sobre todo, en el agua, que es donde suelen aparecer pasadas tres generaciones.

Ha querido la casualidad que este hallazgo ha coincidido en el tiempo, el mediodía del martes, con un simulacro de vertido en la zona portuaria, con la necesaria movilización de efectivos de seguridad. Pero no ha tenido que ver con el hallazgo, que ha sido en otro extremo de la instalación, en una zona de amplios trabajos de movimiento de tierras y fondos, que es donde están apareciendo estos artefactos. En esta ocasión se ha optado por explosionar la bomba en el propio lugar a cargo de los cuerpos de desactivación de la Armada.