Esta es la nueva atracción navideña que habrá en València

El centro de València contará con una nueva atracción para ambientar sus calles durante los días de Navidad. De la mano de la Asociación de Comercios del Centro de València, y tras la autorización del Ayuntamiento, por fin han conseguido un objetivo que llevaban años persiguiendo.

En la actualidad, este colectivo lleva a cabo acciones que sirven de reclamo para acudir a toda su zona de influencia, el gran foco comercial de la ciudad, incluyendo numerosos establecimientos tradicionales. Las señas de identidad de esta campaña son la Pista de Hielo y el Carrusel, que se inaugurarán el 21, el mismo día de la fiesta de inicio de la Navidad que organiza el Ayuntamiento. Ambas están ya en pleno montaje y estarán acompañados del Tren de los Comerciantes. Además, se le unen construcciones luminosas, que ese año son la caja regalo en la Plaza del Doctor Collado, la "bola plana" en la calle Castellón y un árbol en la Plaça dels Furs.

Aspecto completo de la noria / RLV

Un "rincón de fantasía"

Ahora, a estas amenidades se une una nueva acción: en la plaza de San Agustín habrá un punto de decoración temática inspirada en 'Alicia en el País de las Maravillas', creando "un rincón de fantasía visualmente atractivo" acompañado de una noria navideña infantil de ocho metros de altura, con siete cabinas, a la que los más pequeños podrán subir para dar vueltas.

El carrusel ha empezado su "plantà" / RLV

Por ello, esta plaza se convertirá en, según la asociación, "un punto de encuentro familiar e infantil. Es nuestro guiño a los más pequeños de la casa, asegurando que esta zona vital del centro se llene de vida, alegría y nuevas oportunidades para el comercio". San Agustín es uno de los proyectos pendientes puesto que, una vez fue despojado de una parte de su tráfico, para ganarlo a la peatonalización provisional, está pendiente acometer su completa reconversión en espacio ciudadano.