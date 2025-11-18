Esta es la nueva atracción navideña que habrá en València
Asociación de Comercios del Centro de València incorpora una noria infantil
El centro de València contará con una nueva atracción para ambientar sus calles durante los días de Navidad. De la mano de la Asociación de Comercios del Centro de València, y tras la autorización del Ayuntamiento, por fin han conseguido un objetivo que llevaban años persiguiendo.
En la actualidad, este colectivo lleva a cabo acciones que sirven de reclamo para acudir a toda su zona de influencia, el gran foco comercial de la ciudad, incluyendo numerosos establecimientos tradicionales. Las señas de identidad de esta campaña son la Pista de Hielo y el Carrusel, que se inaugurarán el 21, el mismo día de la fiesta de inicio de la Navidad que organiza el Ayuntamiento. Ambas están ya en pleno montaje y estarán acompañados del Tren de los Comerciantes. Además, se le unen construcciones luminosas, que ese año son la caja regalo en la Plaza del Doctor Collado, la "bola plana" en la calle Castellón y un árbol en la Plaça dels Furs.
Un "rincón de fantasía"
Ahora, a estas amenidades se une una nueva acción: en la plaza de San Agustín habrá un punto de decoración temática inspirada en 'Alicia en el País de las Maravillas', creando "un rincón de fantasía visualmente atractivo" acompañado de una noria navideña infantil de ocho metros de altura, con siete cabinas, a la que los más pequeños podrán subir para dar vueltas.
Por ello, esta plaza se convertirá en, según la asociación, "un punto de encuentro familiar e infantil. Es nuestro guiño a los más pequeños de la casa, asegurando que esta zona vital del centro se llene de vida, alegría y nuevas oportunidades para el comercio". San Agustín es uno de los proyectos pendientes puesto que, una vez fue despojado de una parte de su tráfico, para ganarlo a la peatonalización provisional, está pendiente acometer su completa reconversión en espacio ciudadano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: 'Habrá tres grados menos en verano
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar
- Así serán las luces de Navidad en València y el acto de inauguración: día, horario y concierto
- Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
- La ampliación del puente del Nou d'Octubre como contraprestación de la 'operación Carrefour
- El túnel peatonal del metro que une las estaciones de Xàtiva y Alicante se abrirá antes de Navidad