Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València ha presentado en el pleno municipal una última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en un intento de salvar esta obligación de todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de hacerlo antes de que acabe el año y para no perder al menos 115 millones de euros en subvenciones de diferentes proyectos sostenibles ligados a esta obligación.

Carbonell, que lleva 12 días sin negociar con el Grupo Socialista (con Compromís no ha ocurrido nunca) ha planteado esta oferta como una última oportunidad de salvar esta situación. Y lo ha hecho sin grandes variaciones sobre lo conocido. Su propuesta es dejar la medida como está, adelantando la prohibición de circular vehículos contaminantes de la ciudad del 1 de enero de 2028 al 30 de junio de 2027, es decir, seis meses antes.

Así mismo, se prohibiría la entrada de vehículos con etiqueta B a partir del año 2030 en el momento en que los niveles de contaminación así lo aconsejen.

Y por lo que se refiere al perímetro, la idea sería ampliarlo hasta la V-30 incluyendo San Isidro, San Marcelino y el Marítimo.

La oposición, sin embargo, no parece estar de acuerdo con esta propuesta. De entrada, el portavoz socialista Borja Sanjuan, ha acusado a María José Catalá de dejar esa prohibición el junio de 2027 para no hacerlo antes de las elecciones. Y ha planteado una propuesta alternativa.

Por su parte, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, ha acusado a la alcaldesa de "mercadear" con este asunto y relegar las decisiones a 2030, cuando, a su juicio, València ya tendrá que pagar sanciones por no cumplir los estándares medioambientales.