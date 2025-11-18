Intento frustrado de reprobación a Catalá por la dana: Las víctimas le piden "hechos y no buenas palabras"

La tragedia de la dana ha vuelto a ser protagonista en el hemiciclo del Ayuntamiento de València donde se ha celebrado un pleno extraordinario, a petición de Compromís, para la reprobación de la alcaldesa, la popular Mª José Catalá, por no haber recibido aún a las víctimas del 29 de octubre, para que lo haga "de una vez" y pida perdón. La reprobación, como era de esperar por la suma de votos de PP y Vox, no ha salido adelante, pero ha permitido a las víctimas de las pedanías del sur llevar su voz al pleno.

Por las víctimas de la Torre, donde fallecieron 17 de las 229 víctimas de la dana, ha tomado la palabrra Consuelo Ribeiro para reclamar elecciones en la Comunitat Valenciana, "para que no se imponga desde Madrid un candidato". "Es una vergüenza los políticos que nos gobiernan", ha asegurado la portavoz vecinal, que ha reprobado con vehemencia al PP "que se baje los pantalones ante Vox". También ha intervenico Aniuska Dolz en representación del AMPA del colegio Padre Majón, quien ha reprochado las mentiras a las víctimas. "Hay que limpiar el barro institucional", ha destacado Aniuska Dolz.

Limpiar el barro institucional

Por último, han tomado la palabra Rosa María Álvarez y Amparo María Dolores Gradolí, que han afeado a Catalá la falta de respuesta institucional del ayuntamiento. "Su partido no ha estado a la altura de la tragedia", ha destacado Gradolí, que ha recordado el intento de boicotear con un festival paralelo la manifestación del 25 de octubre convocada por las víctimas. Los vecinos han pedido un plan de infraestructuras "de verdad". "No sea cómplice del negacionismo de sus socios de Vox con obras monstruosas". "No queremos buenas palabras, queremos hechos".

Socialistas y Compromís han criticado la diferencia de tratamiento del PP con la tragedia del incendio de Campanar, donde "si se hicieron públicas las reuniones con las familias afectadas", ha señalado Lucía Beamud, de Compromís, y la falta de empatía con las de la dana, ha dicho Javier Mateo (PSPV).

El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha respondido a la petición de reprobación y asegurado que "la alcaldesa se ha reunido con muchos familiares y víctimas de la dana". El PP ha presentado una moción alternativa a la reprobación, apoyada por Vox, para mostrar solidaridad y acompañamiento con las víctimas, continuar con la reconstrucción, también la emocional, y el reconocimiento a las víctimas.

El antes y el después del Funeral de Estado

Como preludio a la reprobación, ha habido una interpelación del PSPV en el pleno ordinario, celebrado antes, en la que el portavoz del Grupo Socialista, ha querido afear a la alcaldesa que asistiera y aplaudiese antes del funeral de Estado por la dana al acto convocado en el Palau por Carlos Mazón, al que "dejaron caer" luego al ver el vapuleo de las víctimas al president en el funeral.

La alcaldesa no ha respondido. Lo ha hecho nuevamente su lugar el portavoz, Juan Carlos Caballero, que ha asegurado que el PSPV no está legitimado para hablar después de tolerar los casos de corrupción del exministro Ábalos y Koldo García. Caballero ha pedido al PSPV que deponga su estrategia de "crispación" por la dana y colabore con la reconstrucción y la ayuda a las víctimas.

Sanjuan ha replicado en el lance dialéctico que "el dolor a las víctimas se lo produce el PP aplaudiendo a Mazón y no la oposición a pedir responsabilidades". A lo que Caballero ha respondido que hay muchas instancias y organismos dependientes del Gobierno como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que deben también responder a preguntas como: “por qué no se cortaron las carreteras ante la emergencia o por qué no se ejecutaron las obras hidráulicas que podrían haber salvado vidas". Y más aún "¿Por qué Pedro Sánchez no anuló su cena en la India cuando aquí ya había gente ahogándose”.